Porto-Novo: la Police républicaine démantèle un réseau de distribution de faux médicaments au grand marché

À Porto-Novo, les forces de la Police républicaine ont mis un terme à une activité illicite de commercialisation de médicaments d’origine douteuse au sein du grand marché de la capitale, a indiqué la direction de la Police dans un communiqué officiel relayé sur ses plateformes institutionnelles.

L’opération, menée sur la base de renseignements recueillis en amont, a conduit à l’interpellation de deux femmes suspectées de détenir et de vendre des médicaments sans aucune garantie sanitaire ni conformité aux normes en vigueur.

Au cours de la perquisition des boutiques ciblées, les officiers ont saisi une quantité importante de produits pharmaceutiques considérés comme falsifiés ou d’origine inconnue, destinés à la vente au grand public.

Les investigations se poursuivent pour déterminer l’origine de ces médicaments ainsi que les responsabilités éventuelles au-delà des personnes interpellées.

Les suspects ont été placés en garde à vue pour permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations.

Les autorités policières ont souligné que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une action plus large de lutte contre la circulation de produits de santé dangereux, qui représentent un risque sérieux pour la santé publique si laissés dans le circuit commercial.

Les responsables de la Police républicaine ont par ailleurs appelé les commerçants et les citoyens à une vigilance accrue face à la vente de médicaments sans certification sanitaire, rappelant que la mise en circulation de tels produits constitue une infraction passible de sanctions selon les textes en vigueur.