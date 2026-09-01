Manchester City officialise l’arrivée d’Iliman Ndiaye en provenance d’Everton

L'international sénégalais de 26 ans s'engage jusqu'en juin 2031, contre un transfert estimé à 76 millions d'euros bonus compris, a annoncé le club anglais mardi 1er septembre 2026.

Manchester City a officialisé, mardi 1er septembre 2026, l’arrivée de l’international sénégalais Iliman Ndiaye en provenance d’Everton. Le transfert, évalué à environ 76 millions d’euros bonus compris, fait de l’attaquant de 26 ans la nouvelle recrue offensive des Skyblues en cette fin de mercato estival.

Ndiaye s’est engagé avec Manchester City jusqu’en juin 2031, dans le cadre d’un contrat de cinq ans. Il devient la huitième recrue estivale du club dirigé par l’entraîneur Enzo Maresca, qui a fortement renforcé son secteur offensif ces dernières semaines.

Arrivé à Everton à l’été 2023 en provenance de l’Olympique de Marseille, où il n’était pas parvenu à s’imposer durablement, l’international sénégalais a disputé 74 matches toutes compétitions confondues avec le club de Liverpool, inscrivant 17 buts et délivrant 4 passes décisives. Son départ intervient après qu’il a repoussé plusieurs offres de prolongation de contrat, Everton ayant refusé d’y inclure une clause de départ réclamée par le joueur.

L’accord entre les deux clubs a été trouvé le 31 août, veille de la clôture du mercato estival anglais, avant que Ndiaye ne se rende à Manchester pour y passer sa visite médicale et officialiser son transfert.

Une nouvelle étape dans la progression du Sénégalais

Ndiaye rejoint un effectif mancunien particulièrement dense, où il devra bataller pour s’imposer aux côtés des autres attaquants du club. Sa polyvalence offensive et sa capacité à combiner entre les lignes ont convaincu la direction sportive de Manchester City de miser sur lui pour la suite de la saison 2026-2027.

Cette signature illustre les ambitions du club sur ce mercato estival, marqué par plusieurs renforts destinés à densifier l’effectif d’Enzo Maresca à l’approche des échéances nationales et européennes de la saison.