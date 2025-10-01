Pluies torrentielles dans le sud de l’Ukraine : au moins neuf morts

En Brève

Les pluies violentes qui ont frappé la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, ont fait au moins neuf morts, dont un enfant, ont indiqué les services de secours mercredi 1er octobre. Sur Telegram, ces derniers ont précisé avoir passé la nuit à évacuer des personnes piégées par les inondations, à dégager des véhicules et à pomper l’eau des bâtiments, et ont publié des photos montrant des voitures submergées et des secouristes portant assistance aux résidents, rapporte l’AFP. Le maire d’Odessa, Guennadiï Troukhanov, a déclaré dans la nuit que l’équivalent de deux mois de précipitations habituelles était tombé en sept heures sur la ville.