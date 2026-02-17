Pierre Palmade : fin de peine confirmée par le parquet de Bordeaux

Selon RTL, l’humoriste Pierre Palmade devrait avoir terminé d’exécuter la peine infligée dans le cadre de l’accident de la route de février 2023 le 27 février prochain, après avoir bénéficié de réductions de peine appliquées « selon le barème habituellement utilisé par le juge d’application », a précisé le parquet de Bordeaux.

D’après les éléments communiqués aux médias, ces aménagements tiennent notamment compte d’un comportement qualifié d’exemplaire depuis la condamnation : aucune nouvelle infraction constatée, respect des horaires imposés lors de la mesure d’aménagement de peine, paiements réguliers des dommages et intérêts et suivi assidu des traitements liés à ses problèmes d’addiction. Ces points figurent parmi les motifs évoqués par le magistrat bordelais et relayés par RTL.

Les faits remontent à février 2023 : Pierre Palmade, 57 ans, était alors impliqué dans un accident de la route alors qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants et avait percuté un véhicule transportant trois passagers. En novembre 2024, il a été condamné pour blessures involontaires aggravées à cinq ans de prison, dont deux ans ferme. Il a été incarcéré à Bordeaux entre décembre 2024 et avril 2025 avant de poursuivre sa peine à son domicile, porté par un dispositif de surveillance électronique.

Suivi judiciaire, état de santé et réactions

Les autorités judiciaires bordelaises ont communiqué sur l’application des réductions de peine sans fournir d’autres précisions chiffrées que le calendrier proposé par RTL. Le parquet a évoqué l’usage d’un barème usuel pour le calcul des remises, sans davantage détailler les modalités exactes appliquées au dossier.

Sur le plan personnel, plusieurs médias ont rapporté des informations sur l’état moral et physique de l’artiste au cours de sa détention et de l’aménagement de peine. En avril dernier, une source proche citée par BFMTV indiquait que Pierre Palmade se sentait « soulagé » de ne plus être enfermé mais qu’il avait traversé des épisodes de grande anxiété et des moments de tension pendant sa détention. La même source faisait état d’une profonde solitude à la sortie de la période carcérale.

Des réactions de son entourage ont été relayées par la presse. Certains proches auraient pris leurs distances, selon cette source anonyme. Parmi celles et ceux qui lui sont restés proches, la comédienne Michèle Laroque s’est exprimée sur France Inter en mars, déclarant que sa relation avec Pierre Palmade la concernait personnellement et évoquant une « énorme tristesse » : « Je l’ai vu s’autodétruire, ce qu’il a fait est indéfendable et inexcusable. Mais un ami, c’est un ami », a-t-elle déclaré.