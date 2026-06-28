Michel Drucker confirme une 64ème édition de Vivement Dimanche et promet de continuer à faire rêver

Michel Drucker a marqué la fin de la saison 2025-2026 de son emblématique émission Vivement Dimanche le 28 juin 2026. Lors de cette ultime soirée, l’animateur français s’est entouré d’invités prestigieux tels qu’Antoine de Maximy, Julie Andrieu ou encore Sophie Jovillard, pour un dernier rendez-vous avant la pause estivale. Fidèle à son style, Michel Drucker a annoncé une bonne nouvelle : une 64ème saison est d’ores et déjà confirmée, promettant de nouveaux moments de divertissement et d’émotion à ses téléspectateurs.

Le créateur et hôte de Vivement Dimanche, émission phare du paysage audiovisuel français depuis plusieurs décennies, a tenu à remercier et encourager son public à rester optimiste même pendant les vacances, évoquant ceux qui ne pourront pas partir. Michel Drucker a également évoqué le plaisir qu’il éprouve à continuer à faire rêver ses téléspectateurs et à maintenir cette tradition télévisuelle unique qui rassemble différentes générations autour d’une émission de qualité.

Cette saison a été marquée par des interventions d’artistes connus et d’animateurs célèbres, mettant en lumière la diversité et la richesse du programme. Parmi les invités présents pour ce dernier numéro de la saison figuraient notamment Jérémy Frérot, le chanteur Antoine, Jérôme Pitorin ainsi que les animateurs David et Jonathan. Une programmation éclectique à l’image de cette émission qui, depuis sa première saison, s’attache à mettre en avant la culture, la musique et les personnalités du monde artistique.

Une longévité exceptionnelle confirmée par Michel Drucker

Le 28 juin 2026, au moment de clore la saison, Michel Drucker a fait part de son enthousiasme quant à la pérennité de Vivement Dimanche. Il a déclaré : « Je crois qu’on a fait le tour. On a fait pour le mieux, on va continuer et on va se retrouver pour une 64ème saison. Soyez heureux, je pense à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, ils sont nombreux. » Ce message reflète son engagement à poursuivre cette aventure télévisuelle, malgré son long parcours et les nombreuses évolutions du média.

Récompensé récemment au Festival de télévision de Monte-Carlo pour ses 65 années de carrière, Michel Drucker a confié avoir été touché par cet hommage, qu’il qualifie de témoignage d’une passion profonde pour la télévision. Il a également évoqué avec émotion son souhait de continuer à exercer son métier : « j’aimerais bien mourir sur un plateau de télévision ». Cette déclaration illustre son attachement indéfectible au monde audiovisuel et son dévouement à son public.

Les rumeurs sur une possible retraite ont souvent circulé, mais Michel Drucker dément tout départ imminent. Son énergie et son amour de la télévision le maintiennent actif et impliqué dans ses projets. De plus, l’annonce d’une nouvelle saison de Vivement Dimanche démontre que l’animateur continue de faire preuve d’un dynamisme renouvelé, prêt à maintenir l’émission parmi les rendez-vous incontournables de la télévision française.