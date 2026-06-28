Quentin Mosimann révèle être papa et se fait tatouer l’heure de naissance de sa fille Hayden

Quentin Mosimann, DJ et ancien vainqueur de la Star Academy, a révélé être le géniteur d’une petite fille prénommée Hayden, née il y a deux ans, et a récemment immortalisé cet événement par un tatouage inscrit «00:08», heure qu’il indique être celle de la naissance. L’information, dévoilée lors de sa dernière chronique sur France Inter, précise que la filiation est issue d’une démarche volontaire pour aider sa meilleure amie et manager, Maud Brooke, et qu’un acte contractuel avait été établi pour encadrer leur arrangement.

Depuis sa sortie de la téléréalité musicale, Mosimann s’est imposé comme producteur et DJ présent sur les réseaux et dans les festivals. Lors de sa prise de parole sur France Inter, il a expliqué s’être rendu chez un notaire en tant que géniteur, afin de formaliser la situation avec Maud Brooke. La petite Hayden est née il y a deux ans, et la démarche initiale entre les deux adultes reposait sur un accord explicite encadrant les droits et obligations de chacun.

«On a fait un contrat qui stipule que je n’ai pas de droit, pas de devoir, pas d’obligation», a-t-il déclaré, rappelant qu’il n’avait pas souhaité empiéter sur le rôle et le projet que sa meilleure amie avait construit. Selon ses propos, il n’était pas impliqué durant la grossesse, mais la naissance a provoqué chez lui une réaction émotionnelle inattendue.

Un changement d’état d’esprit lors de l’accouchement

Lors de l’accouchement, la sage-femme a proposé à Quentin Mosimann de faire du «peau à peau» avec le nourrisson, pratique consistant à déposer le bébé contre la peau du parent pour favoriser le lien et la régulation physiologique. Mosimann a décrit ce moment comme un «électrochoc», évoquant des larmes et un bouleversement intérieur : «C’est un électrochoc, le plus gros électrochoc de toute ma vie. Je ne peux plus m’arrêter de pleurer, je ne peux plus m’arrêter de me dire que je vais avoir un souci technique là», s’est-il souvenu.

Face à cette émotion, il a sollicité sa meilleure amie sur plusieurs points pratiques et symboliques, demandant notamment si la fillette pouvait porter son nom de famille et s’il pouvait la reconnaître officiellement. Il a expliqué qu’il ne voulait «pas lui voler son histoire» ni manquer de respect à ce qu’elle avait construit en tant que mère.

Dans ses déclarations publiques, Mosimann a aussi exprimé son attachement à l’enfant : «Ça fait deux ans maintenant qu’on vit cette histoire. Deux ans qu’on se cache et deux ans que je crève d’envie de dire au monde entier à quel point je t’aime», a-t-il affirmé lors de sa dernière intervention à l’antenne.

Ce week-end au Bobital Festival, à Trélivan, où il assurait un set, Quentin Mosimann s’est fait tatouer «00:08», indiquant devant une caméra qu’il s’agit de l’heure de naissance de sa fille Hayden.