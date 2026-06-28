Diamond League de Paris : la nigérianeTobi Amusan s’impose sur le 100 m haies

La Nigériane Tobi Amusan a remporté, dimanche, le 100 m haies féminin de la Diamond League de Paris. Sur la piste du stade Charléty, la détentrice du record du monde de la spécialité a bouclé sa course en 12 s 28, devant les Américaines Grace Stark et Alaysha Johnson.

Tobi Amusan confirme sa bonne dynamique sur le circuit international. Engagée dimanche à la Diamond League de Paris, la spécialiste nigériane du 100 m haies a dominé la finale féminine avec une course maîtrisée de bout en bout.

Au stade Charléty, Amusan a franchi la ligne d’arrivée en 12 s 28, un chrono qui égale sa meilleure performance de la saison. Elle devance l’Américaine Grace Stark, deuxième en 12 s 38, et Alaysha Johnson, également des États-Unis, troisième en 12 s 39.

La performance de la Nigériane intervient dans un contexte particulier. Le meeting parisien s’est déroulé sous une forte chaleur, avec un programme resserré par les organisateurs après la vague de chaleur observée en France durant le week-end. Malgré ces conditions, Tobi Amusan a rapidement pris l’avantage dans la course avant de conserver son avance jusqu’à l’arrivée.

Une victoire qui confirme sa régularité

Avec ce nouveau succès, Tobi Amusan poursuit une saison solide sur le circuit Diamond League. Son chrono de 12 s 28 à Paris rejoint les performances déjà réalisées cette année à Xiamen et à Rabat, où elle avait également signé sa meilleure marque de la saison.

Cette victoire à Paris renforce son statut parmi les principales prétendantes sur le 100 m haies féminin. À l’approche des prochaines étapes du circuit, la Nigériane envoie un signal fort à ses concurrentes et confirme qu’elle reste l’une des références mondiales de la discipline.