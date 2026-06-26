Philippe Lacheau, de « la lose totale » au contrat à 7 chiffres avec Amazon Prime

25 juin 2026. À 46 ans, Philippe Lacheau est présenté comme l’un des visages majeurs de la comédie française, auteur de succès au box-office, élément central de la troupe dite de la Bande à Fifi et visage d’émissions diffusées sur Amazon Prime Video. Ce parcours spectaculaire contraste avec une période où l’acteur-réalisateur a connu une précarité totale et un retour au foyer parental dans l’Oise.

Avant d’enchaîner réalisations, productions et contrats lucratifs, Philippe Lacheau a traversé, au début des années 2000, une phase où « la lose totale » résume son état d’esprit. Dans un entretien à Paris Match, il relate avoir manqué d’argent, n’avoir plus de projet concret et avoir dû retourner vivre chez ses parents à Wavignies, une commune de l’Oise.

Plusieurs tentatives professionnelles s’étaient soldées par des échecs : pièces de théâtre qui ne trouvent pas leur public, projets de film abandonnés et démarches infructueuses auprès des producteurs. Malgré ces revers, il affirme n’avoir jamais renoncé au travail d’écriture et de tournage.

De la période de galère au succès commercial et entrepreneurial

Le basculement intervient avec Babysitting, sorti en 2014. Le film est issu d’une logique que Lacheau présente comme économique : chercher une idée simple et peu coûteuse, susceptible d’attirer un producteur. Avec les membres de la Bande à Fifi — notamment Tarek Boudali et Julien Arruti — il écrit un scénario sans financement initial et se lance dans un important travail de démarchage auprès de producteurs et distributeurs.

Le pari fonctionne. Babysitting rassemble plus de 2,3 millions d’entrées et génère près de vingt millions d’euros au box-office pour un budget qualifié de « très limité ». Ce succès marque la fin d’une période de galère et ouvre la voie à une série de films grand public : Babysitting 2, Alibi.com, Nicky Larson et le parfum de Cupidon puis Alibi.com 2.

Progressivement, Philippe Lacheau étend son rôle au-delà de l’interprétation : il assume des fonctions de réalisateur, coproducteur et entrepreneur, développe des structures de production et investit dans des sociétés. Selon des médias spécialisés, il aurait notamment perçu plusieurs millions d’euros au titre de sa participation à Alibi.com 2.

Son profil attire également les plateformes de streaming. Il anime depuis plusieurs saisons l’émission LOL : Qui rit, sort ! sur Amazon Prime Video. D’après Voici, il aurait été rémunéré de l’ordre d’un million d’euros pour la présentation d’une édition du programme.

La dimension familiale reste présente dans ses projets : ses parents apparaissent dans certaines productions et son frère Pierre participe à plusieurs réalisations, tandis que sa compagne, Élodie Fontan, est régulièrement associée à son univers professionnel.

Au fil des années, la trajectoire de Philippe Lacheau illustre une montée en puissance construite à partir d’un succès commercial initial, d’une diversification des rôles dans la production et d’accords avec des diffuseurs numériques, selon les éléments rapportés par la presse.