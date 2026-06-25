André Manoukian raconte avoir appris son éviction de La Nouvelle Star par SMS

André Manoukian, figure du paysage audiovisuel français, a raconté dans l’émission « Buzz TV » avoir appris par un SMS lacunaire qu’il ne ferait plus partie du jury de La Nouvelle Star après treize années de présence, entre 2003 et 2016. Lors de cette interview consacrée à la promotion de sa nouvelle émission musicale, le compositeur et chroniqueur a dénoncé la brutalité des méthodes de communication employées parfois dans le milieu télévisuel.

Le musicien, réputé pour son franc-parler, a relaté la réception d’un message au ton sec qui lui annonçait la fin de son aventure dans le télé-crochet. Il a dit avoir découvert la décision via un simple SMS, sans préambule ni échange préalable avec les producteurs. Selon ses propos, le contenu du message était dépouillé : « Ce n’est pas : « Bonjour André ». C’est : « La Nouvelle Star s’arrête ». Point. Il n’y aura pas de tournage l’année prochaine ». Il a aussi souligné que, dans d’autres cas, certaines personnalités apprennent leur départ par la presse plutôt que par un contact direct.

Manoukian a placé ce témoignage dans un contexte plus large, évoquant les récents remaniements dans les programmes de radio et de télévision et la manière parfois expéditive dont ces décisions sont communiquées. Il a rappelé que l’annonce brutale avait concerné l’ensemble du jury de l’époque, dont faisaient partie JoeyStarr, Élodie Frégé et Sinclair, et non seulement sa personne.

La réception du message et la suite de sa carrière télévisuelle

Le récit d’André Manoukian met en lumière deux réalités du secteur : la précarité des lignes éditoriales et la rapidité des décisions face aux formats populaires. Pour le compositeur, l’apprentissage indirect de son éviction illustre la part d’imprévu qui entoure les carrières à l’écran, même pour des visages installés depuis longtemps.

Au cours de l’entretien, il a également rappelé qu’il n’avait pas coupé les ponts avec l’univers télévisuel après son départ de La Nouvelle Star. Quelques années après cette éviction, il a été repris pour participer à une nouvelle version de l’émission, ce qui témoigne d’une reprise de collaboration entre l’animateur et les équipes liées au programme.

Interrogé sur l’impact de ces méthodes de communication, Manoukian a mis en avant le contraste entre la longévité de son engagement au sein du jury et la brièveté du message l’informant de la fin de cette collaboration. Son témoignage, livré dans le cadre de la promotion de sa nouvelle émission musicale, a servi à illustrer la manière dont les décisions de programmation et de casting peuvent être portées à la connaissance des artistes et des chroniqueurs.

Le compositeur a ainsi décrit une expérience personnelle inscrite dans une pratique plus générale du milieu audiovisuel, où l’information sur des changements de casting peut circuler de façon impromptue et parfois impersonnelle, touchant aussi bien les personnalités invitées que les membres réguliers de jurys et de plateaux.