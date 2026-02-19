Philippe Candeloro torse nu aux côtés de Surya Bonaly lors d’une exhibition

Surya Bonaly et Philippe Candeloro refont surface dans des images d’archives qui circulent à nouveau : une séquence d’exhibition au NHK Trophy de 1994 montre le Français enlever son haut et évoluer torse nu aux côtés de la Française, tandis que Bonaly poursuit sa prestation, impassible et concentrée. Ces quelques secondes, remises en lumière sur YouTube et commentées récemment dans l’émission 20h30 le dimanche, ravivent le souvenir d’une époque où la scène du patinage se prêtait à des moments de liberté inattendus et spectaculaires.

Le parcours de Surya Bonaly, souvent qualifiée de figure à part du patinage français, a été marqué par des débuts hors norme. Adoptée bébé et élevée dans une bergerie sur la Côte d’Azur, elle a grandi dans des conditions austères — absence d’eau courante et d’électricité — avant de se tourner vers le sport. Après des passages par la gymnastique, la danse et le plongeon, elle s’est imposée sur la glace grâce à une puissance et une explosivité rares. Son salto arrière réceptionné sur un pied, devenu célèbre sous le nom de « le Bonaly« , a contribué à forger sa légende et à diviser les juges et le public.

Surya Bonaly s’est révélée très tôt : championne de France à 15 ans, elle a enchaîné les succès continentaux avec cinq titres européens consécutifs entre 1991 et 1995. Son style, jugé par certains trop athlétique et insuffisamment conforme aux canons classiques, a souvent été pointé du doigt par les instances techniques. L’année 1994 reste une date charnière de sa carrière : aux championnats du monde de Chiba (Japon), elle enlève sa médaille d’argent sur le podium, geste fort qui symbolise son rapport conflictuel avec le jugement sportif. Plus tard, lors des Jeux olympiques d’hiver de Nagano, blessée et éloignée du podium, elle exécutera néanmoins son salto arrière interdit, sous les yeux d’un public médusé. Distinctions et reconnaissances suivent : en 2019, elle reçoit la Légion d’honneur des mains de Christian Estrosi; en 2026, selon les images et comptes rendus, le patineur américain Ilia Malinin parvient à reproduire cette figure aux Jeux olympiques.

Philippe Candeloro torse nu face à Surya Bonaly : les images qui circulent

Philippe Candeloro, lui aussi figure emblématique des années 1990, est connu pour son sens du spectacle et ses prestations théâtrales. Les archives du NHK Trophy remises en lumière montrent l’ambiance décontractée d’une exhibition où, soudain, le Français retire son haut et se met torse nu devant le public. La scène se déroule dans un climat d’excitation : Candeloro improvise une danse autour de Surya Bonaly, transformant l’aire de glace en véritable scène de spectacle.

Dans la vidéo relayée, la commentatrice japonaise s’étonne de l’attitude des deux patineurs en lançant : « Ces deux-là ne sont pas si réservés d’habitude ?« , avant que son collègue ne réponde, sur un ton amusé, que c’est la première fois. La réaction du public est immédiate et enthousiaste ; Bonaly, concentrée mais manifestement amusée, poursuit son programme avec son assurance habituelle. La séquence, brève, restitue un instant de complicité et d’audace sur la glace, et illustre l’esprit débridé qui a souvent caractérisé la génération de patineurs des années 1990.