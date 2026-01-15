Accueil En Brève Pétrole : -3% après les propos apaisants de Donald Trump sur l’Iran

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 3% jeudi 15 janvier après des propos du président américain Donald Trump assurant que les «tueries» en Iran «ont pris fin» et temporisant sur une intervention militaire américaine. Vers 02h GMT, le baril de WTI nord-américain reculait de 3% à 60,16 dollars, tandis que le Brent de la mer du Nord perdait 2,87% à 64,61 dollars. Les cours, qui avaient bondi ces derniers jours en raison de la montée des tensions liées au soulèvement populaire en Iran et aux menaces de Washington contre Téhéran, avaient atteint, le 14 janvier, leur plus haut niveau de clôture depuis trois mois ; le marché a cependant brusquement décroché dès l’ouverture des échanges asiatiques après les déclarations de M. Trump.