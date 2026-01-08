La suite après la publicité
Pétro et Trump s’accordent pour des actions conjointes contre l’ELN à la frontière Colombie-Venezuela

Le président colombien Gustavo Petro et l’ancien président américain Donald Trump ont convenu de mener des « actions conjointes » visant l’ELN le long de la frontière entre la Colombie et le Venezuela.

