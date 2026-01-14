La suite après la publicité
Perquisition au domicile d’une journaliste du Washington Post, selon le ministre

Le FBI (police fédérale américaine) a perquisitionné le domicile d’une journaliste du Washington Post dans le cadre d’une enquête sur des fuites d’informations relevant de la sécurité nationale, a appris l’AFP mercredi 14 janvier de sources concordantes. La ministre de la Justice a déclaré sur X que, « à la demande du ministère de la Guerre, le ministère de la Justice et le FBI ont conduit une perquisition au domicile d’une journaliste du Washington Post qui recevait et faisait état d’informations classifiées et divulguées illégalement par un sous-traitant du Pentagone ». Le Washington Post avait annoncé plus tôt cette perquisition visant la journaliste Hannah Natanson et précisé que son téléphone, ses deux ordinateurs portables et une montre Garmin avaient été saisis.

BENIN WEB TV
