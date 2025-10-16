Pérou: manifestation à Lima fait au moins 75 blessés, surtout des policiers, selon le président

En Brève

Un bilan officiel fait état d’au moins 75 blessés, principalement des policiers, lors d’affrontements survenus mercredi 15 octobre au soir à Lima à l’occasion d’une manifestation, a annoncé le président péruvien par intérim José Jeri sur X. Le chef de l’État a précisé que «55 policiers» et «20 civils» ont été blessés, en se référant aux chiffres communiqués par le Défenseur des droits pour les données concernant les civils. Ces incidents interviennent moins d’une semaine après l’installation d’un nouveau gouvernement et s’inscrivent dans un contexte de crise sécuritaire ayant motivé des défilés de milliers de personnes dans plusieurs grandes villes du Pérou.

