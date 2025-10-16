En Brève

Pérou: manifestation à Lima fait au moins 75 blessés, surtout des policiers, selon le président

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
567 vues

Un bilan officiel fait état d’au moins 75 blessés, principalement des policiers, lors d’affrontements survenus mercredi 15 octobre au soir à Lima à l’occasion d’une manifestation, a annoncé le président péruvien par intérim José Jeri sur X. Le chef de l’État a précisé que «55 policiers» et «20 civils» ont été blessés, en se référant aux chiffres communiqués par le Défenseur des droits pour les données concernant les civils. Ces incidents interviennent moins d’une semaine après l’installation d’un nouveau gouvernement et s’inscrivent dans un contexte de crise sécuritaire ayant motivé des défilés de milliers de personnes dans plusieurs grandes villes du Pérou.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER