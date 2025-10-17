Pérou: le gouvernement va décréter l’état d’urgence à Lima après une vague de violences déclenchant des manifestations

En Brève

Le nouveau gouvernement péruvien a annoncé jeudi son intention de déclarer l’état d’urgence dans la capitale Lima, après une vague de violences attribuées au crime organisé qui a déclenché des manifestations massives faisant un mort et une centaine de blessés. Le chef du gouvernement de transition, Ernesto Álvarez, a déclaré à la presse, après une réunion du cabinet, que la décision de décréter l’état d’urgence serait annoncée «au moins dans la région de Lima».

