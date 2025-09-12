Pep Guardiola: « Haaland est un peu au-dessus d’Alexander Isak »

PAR PAYS
Alexander Isak et Erling Haaland
Alexander Isak et Erling Haaland@Sky Sports
Face à la presse ce vendredi, à 48 heures du derby mancunien face à Manchester United, Pep Guardiola s’est prononcé sur la nouvelle recrue de Liverpool, Alexander Isak. Et l’entraineur de Manchester City estime que le géant suédois est moins fort qu’Erling Haaland.

Interrogé vendredi en conférence de presse, Pep Guardiola n’a pas tardé à répondre aux déclarations de son homologue de Liverpool, Arne Slot, qui avait récemment qualifié Alexander Isak de « meilleur attaquant du monde ».

Le manager de Manchester City a livré une réponse claire:  » Erling [Haaland] est un peu au-dessus », a-t-il affirmé aux tabloids britanniques. « Isak doit évidemment être un joueur de très haut niveau, compte tenu de ce que Liverpool a payé pour lui », a ajouté le technicien espagnol.

Guardiola a toutefois nuancé ses propos, soulignant que ce type de débat restait avant tout une affaire d’opinions: « Certains diront [Kylian] Mbappé, d’autres [Lionel] Messi ou Cristiano [Ronaldo]. C’est bien, chacun a sa vision. Mais moi, je n’échangerais Erling contre personne », a insisté l’entraîneur catalan.

