Pedri rêve de Mbappé au Barça

Invité à choisir un joueur du Real Madrid qu’il aimerait recruter, le milieu catalan Pedri a désigné Kylian Mbappé, auteur d’une saison flamboyante chez les Merengues.

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, n’a pas éludé la question. Invité sur le plateau de El Hormiguero après son récent retour de blessure, l’international espagnol a été interrogé sur le joueur du Real Madrid qu’il aimerait voir débarquer en Catalogne. Sa réponse a fusé : « Si je pouvais recruter un joueur du Real Madrid pour Barcelone, qui choisirais-je ? Kylian Mbappé. »

Arrivé chez les Merengues en 2024 en provenance du Paris Saint-Germain, l’attaquant français réalise une saison de très haut niveau. À 27 ans, il domine actuellement le classement des buteurs de LaLiga ainsi que celui de la Ligue des champions de l’UEFA. Mbappé totalise pour l’heure 23 réalisations en championnat et 13 en C1, confirmant son statut de leader offensif au sein du club madrilène.





