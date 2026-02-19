Patrick Sébastien dit haut ce que d’autres pensent tout bas

Pierre Palmade s’apprête à retrouver sa liberté sans dispositif électronique après près de trois ans d’une affaire qui a profondément marqué l’opinion publique : condamné en novembre 2024 pour des blessures involontaires aggravées à la suite d’un accident provoqué sous l’emprise de stupéfiants, l’humoriste a vu sa détention aménagée avant d’être placé sous bracelet électronique, mesure qui doit prendre fin autour du 27 février.

La décision de justice, à l’origine de plusieurs étapes procédurales, reste le point central du dossier. En novembre 2024, la cour a prononcé une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont deux ans ferme. N’ayant pas interjeté appel, Pierre Palmade a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan le 9 décembre 2024. Le 16 avril 2025, la cour d’appel de Bordeaux a aménagé sa peine et autorisé le port d’un bracelet électronique, mesure qui lui a permis de poursuivre son exécution sous contrôle électronique.

Selon RTL, le comédien a respecté les contraintes liées à l’aménagement de peine : respect des horaires imposés et versement des dommages et intérêts prévus par la décision judiciaire, sans incident signalé. Malgré ces éléments, le retour à une liberté de mouvement sans surveillance technique suscite de vives réactions dans le monde médiatique et sur les réseaux sociaux.

Réactions publiques et position de Patrick Sébastien

Les prises de position de personnalités publiques ont été virulentes depuis l’annonce de l’aménagement de peine et de la prochaine levée du bracelet. Sur RTL, Isabelle Saporta a dénoncé ce qu’elle appelle une « braderie des peines de prison » : « C’est désormais la grande braderie des peines de prison : -30 %, -40 %, -50 % sur votre peine. On déstocke parce que les prisons débordent, et que la place de prison de Pierre Palmade est plus utile pour enfermer un narcotrafiquant ou un meurtrier. »

Sur les réseaux sociaux, Sylvie Ortega Munos a également exprimé son indignation : « La honte, Pierre ne connaît pas ! Ses excuses sont juste une formalité, un devoir que son avocat a dû lui faire savoir. » L’ex-femme de l’humoriste, Véronique Sanson, a déclaré : « Quand il a été condamné à de la prison, je me suis dit : ‘C’est bien fait pour lui.’ Je trouve qu’il aurait pu avoir plus de condamnation, quand même. »

Des relations professionnelles se sont distendues avant et après la condamnation. Le magazine Ici Paris rapporte qu’un proche a indiqué : « Tous ses amis lui ont tourné le dos, à part Michèle Laroque qui l’évoquait dernièrement sur France Inter du bout des lèvres. » La réaction publique n’a toutefois pas été unanime.

Invité sur TV5Monde, l’animateur Patrick Sébastien a pointé ce qu’il perçoit comme une indignation selective, tout en rappelant qu’il ne cherche pas à excuser les faits : « Pour moi, malgré l’amitié que je lui porte, les circonstances ne sont pas atténuantes, elles sont aggravantes. » Il a également commenté la propension de certains à se présenter en donneurs de leçons.

Sur le plan judiciaire, l’intéressé demeure soumis à un sursis probatoire de trois ans après la fin de son contrôle électronique. Le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Gaudeul, a précisé que ce sursis comporte notamment « une obligation de travail, une obligation de soins et une obligation d’indemniser les victimes ». Les victimes, qui avaient témoigné au procès que l’accident avait « transformé [leur] vie en enfer », n’ont pas réagi à l’annonce de la levée du bracelet électronique.