Patrick Bruel : des témoignages arrivent encore, affirme l’avocate d’une plaignante

Patrick Bruel est visé par une enquête médiatique et des plaintes judiciaires après la publication, le 18 mars 2026, d’un dossier de Mediapart relayant les témoignages de plusieurs femmes. Huit plaignantes mettent en cause des faits présumés qui se seraient déroulés entre 1992 et 2019, dont un épisode allégué impliquant une victime mineure. Deux des femmes ont récemment saisi la justice : l’une a porté plainte pour viol, l’autre pour tentative de viol.

Parmi les plaignantes, Daniela Elstner, directrice d’Unifrance, a déposé une plainte le 12 mars à Paris. Dans les colonnes des médias, elle déclare : « Aujourd’hui, je suis prête à parler, et je dépose une plainte que j’aurais dû déposer il y a trente ans », exprimant la décision de rendre publiques des accusations qu’elle dit avoir gardées longtemps pour elle.

Les récits rassemblés par Mediapart couvrent plusieurs décennies et concernent des femmes actives dans les secteurs de la musique, du théâtre, du cinéma et du tennis, selon le dossier publié. Le signalement de la présence d’une mineure parmi les personnes qui rapportent des faits et le dépôt récent de plaintes judiciaires constituent des éléments au cœur des suites possibles de l’affaire.

Prises de parole des parties et réactions

Au lendemain de la publication, Maître Jade Dousselin, avocate de Daniela Elstner, a été invitée par Anne‑Sophie Lapix dans l’émission de RTL. Elle a indiqué que de nouveaux témoignages arrivaient encore à son cabinet à la suite de la prise de parole de sa cliente. Maître Dousselin a dit rester prudente, rappelant la nécessité de respecter la présomption d’innocence, tout en estimant qu’un comportement et un « modus operandi » se dessinaient à la lecture des récits rapportés.

Lors de cet entretien radiophonique, l’avocate a précisé que certains éléments recueillis pouvaient, le cas échéant, être portés devant la justice et que des apports supplémentaires — y compris judiciaires — pouvaient intervenir. Elle a aussi évoqué des descriptions récurrentes dans les témoignages qui, selon elle, traduisent des pressions et des situations similaires relatées par plusieurs plaignantes.

De son côté, Patrick Bruel conteste fermement les accusations. Par la voix de son avocat, Christophe Ingrain, sur le plateau de l’émission Tout beau tout n9uf (TBT9), il a réagi aux témoignages publiés. L’avocat a déclaré que l’artiste était « profondément attristé par les souffrances que l’on perçoit à la lecture des témoignages », ajoutant qu’il n’avait « jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel » et qu’il « n’a jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel ». Christophe Ingrain a également affirmé, dans le même propos, que « la justice tranchera si elle en est saisie ».