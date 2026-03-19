Patrick Bruel accusé de violences sexuelles : ses avocats s’expriment chez Cyril Hanouna

Mediapart a publié le 18 mars 2026 une enquête relayant les témoignages de plusieurs femmes qui accusent le chanteur et comédien Patrick Bruel de faits présumés de violences sexuelles remontant de 1992 à 2019, selon les éléments rendus publics. Huit femmes sont citées dans l’article, issues notamment des secteurs de la musique, du théâtre, du cinéma et du tennis ; l’une d’entre elles affirme avoir été mineure au moment des faits. Deux plaintes ont été déposées récemment, l’une pour viol et l’autre pour tentative de viol.

Parmi les plaignantes identifiées figure Daniela Elstner, directrice d’Unifrance, qui a déposé plainte à Paris le 12 mars 2026. Dans les propos publiés, elle explique avoir attendu plusieurs décennies avant de porter sa parole devant la justice et déclare : « Aujourd’hui, je suis prête à parler, et je dépose une plainte que j’aurais dû déposer il y a trente ans ». Elle ajoute vouloir que sa parole soit entendue afin qu’il ne soit plus possible de dire « qu’on ne savait pas ».

Les faits évoqués couvriraient une période allant de 1992 à 2019, et les publications font état d’un ensemble de témoignages se présentant comme des récits de victimes ou de témoins. Deux signalements ont été formalisés récemment devant les juridictions compétentes : une plainte pour viol et une plainte pour tentative de viol. Les éléments publiés par Mediapart relèvent de récits individuels et de déclarations publiques, rapportées par le média.

Les avocats de Patrick Bruel s’expriment en exclusivité dans TBT9

Sur le plateau de l’émission Tout beau tout n9uf (TBT9), la défense de Patrick Bruel a réagi aux allégations. Son avocat, Christophe Ingrain, a contesté l’ensemble des accusations et a qualifié l’article de construction médiatique : « Cet article fabrique un personnage et un système qui n’ont jamais existé », a-t-il déclaré, pointant selon lui des tentatives de rouvrir des débats judiciaires déjà tranchés pour une partie des faits évoqués.

Le conseil a précisé que, selon la défense, les accusations reposent en grande partie sur des allégations anciennes et que leur mise en récit ne saurait remplacer des décisions de justice rendues antérieurement sur certains dossiers. Dans ses interventions, Me Ingrain a souligné la peine que suscitent la lecture des témoignages tout en réfutant formellement toute notion de contrainte ou de violence dans le comportement de son client.

Citée dans les échanges, la position officielle de Patrick Bruel, via son avocat, est la suivante : « Patrick Bruel est profondément attristé par les souffrances que l’on perçoit à la lecture des témoignages des femmes relatés dans cet article, mais jamais il n’a cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel. Il affirme n’avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel. À nouveau, la justice tranchera si elle en est saisie ».

Unifrance, l’organisme dirigé par Daniela Elstner, est chargé de la promotion du cinéma français à l’international ; sa directrice a confirmé avoir porté plainte à Paris le 12 mars 2026, comme indiqué dans les publications.