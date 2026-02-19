Passi qualifie Koxie de « bourge de Neuilly qui rappe comme une m… »

Koxie, révélée en 2007 par le tube incontournable « Garçon », a annoncé le 18 février 2026 qu’elle rejoint la liste conduite par Sarah Knafo pour les élections municipales de Paris, se positionnant dans le XIVe arrondissement. L’information, livrée dans un entretien accordé à Paris Match et relayée via une publication Instagram où elle dit ressentir une « grande joie et fierté », marque le retour médiatique de la chanteuse sur la scène publique après plusieurs années de moindre activité musicale.

Artiste révélée à l’été 2007, Koxie a rapidement occupé une place singulière dans le rap et la chanson française, avec un premier album publié la même année que son tube. Si, au fil des années, elle s’est faite plus discrète sur le plan musical, son engagement politique actuel signe un virage net dans son parcours public. Sa participation aux listes de Sarah Knafo intervient à quelques mois des municipales parisiennes de 2026.

Lors de son entretien avec Paris Match, Koxie a expliqué avoir pris contact avec Sarah Knafo il y a environ un an, initialement pour saluer ses interventions publiques. Elle dit avoir trouvé ces prises de parole « brillantes » et avoir été progressivement convaincue par le projet porté par la tête de liste. Sur son intérêt pour le programme, la chanteuse évoque une adhésion à ce qu’elle décrit comme un dispositif « simple, pragmatique et concret », en particulier sur les questions de circulation et de stationnement à Paris.

Motivations, parcours et antécédents artistiques

Selon les éléments rapportés, Koxie a été séduite par la tonalité et la focalisation du programme municipal proposé par Sarah Knafo et par leurs échanges sur les préoccupations du quotidien des Parisiens. La liste conduite par la compagne d’Éric Zemmour place la chanteuse sur une trajectoire désormais axée sur l’action locale, après une carrière musicale marquée par un succès immédiat puis une relative mise en retrait médiatique.

Avant ce choix politique, la trajectoire de Koxie dans le milieu musical a été ponctuée de tensions avec certains artistes. En 2007, l’artiste Passi s’était montré particulièrement virulent à l’encontre de la jeune chanteuse dans une interview à FHM, la décrivant de façon très critique. Dans la foulée, et au fil des publications, Passi a nuancé ses propos en affirmant dans Téléstar qu’il avait déjà abordé son opinion directement avec l’intéressée.

Parallèlement, des différends ont opposé Koxie au musicien et compositeur Sinclair. Interrogé par Le Parisien, Sinclair déclarait avoir découvert qu’une de ses compositions, à l’état de maquette, figurait sur l’album de Koxie sans qu’il en ait été informé, précisant : « À aucun moment je n’ai été prévenu qu’elle serait sur son disque ». Il avait alors exprimé sa colère et envisagé des démarches juridiques pour faire valoir ses droits.

Les épisodes avec Passi et Sinclair ont contribué à forger une image publique de Koxie comme une artiste déterminée à défendre ses choix artistiques, une caractéristique désormais observée à l’aune de son engagement municipal aux côtés de Sarah Knafo.