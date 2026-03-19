Pascal Praud contraint d’interrompre son émission sur Europe 1

Le 18 mars, alors qu’il animait son rendez-vous quotidien sur Europe 1, Pascal Praud a été contraint d’interrompre précipitamment la diffusion depuis son studio et de poursuivre l’émission dans un autre plateau, après une demande expresse de la régie de quitter les lieux. L’incident, perceptible à l’antenne, a provoqué un mouvement de mise en ordre et un déplacement en direct de l’équipe, qui a néanmoins repris l’antenne dans une ambiance décrite comme bon enfant.

Présentateur aux multiples émissions, Pascal Praud cumule plusieurs activités quotidiennes sur la radio et la télévision. Depuis 2016, il est à la tête de L’heure des Pros, diffusée du lundi au vendredi de 9 h à 10 h 30 simultanément sur Europe 1 et CNews, puis revient en soirée pour L’heure des Pros 2 entre 20 h et 21 h. Parallèlement, il anime « Pascal Praud et vous », diffusé exclusivement sur Europe 1 de 16 h à 18 h, un créneau consacré au décryptage de l’actualité avec des auditeurs et des chroniqueurs.

Au cours de l’édition du 18 mars, Pascal Praud recevait plusieurs collaborateurs habituels, parmi lesquels Gauthier Le Bret, Georges Fenech, Olivier Guénec, Sabrina Medjebeur et Éric Revel. Les échanges ont abordé notamment l’attribution du nom France libre au futur porte-avions français par Emmanuel Macron, thème qui a déclenché des réactions marquées dans le studio. À 17 h 11, on note que l’essayiste Éric Revel a été interrompu en pleine intervention.

Pascal Praud sur Europe 1 : la régie lui demande de quitter les lieux

La coupure s’est matérialisée à l’antenne par un échange audible entre le journaliste et son réalisateur. Interpellant la technique, Pascal Praud a demandé : « C’est là qu’on change de… ? D’accord les amis. On a combien de temps là ? » Une voix de la régie a alors répondu : « Là, vous avez trois minutes trente ». Face à ce compte à rebours imposé, l’équipe a dû rassembler rapidement documents et effets personnels pour se déplacer vers un autre studio et poursuivre la chronique.

Le déplacement a donné lieu à un mouvement précipité au sein de la zone de production. Certains protagonistes se sont montrés étonnés ou irrités par la brusque décision de quitter les lieux, donnant lieu à ce que la chronique a qualifié de « branle-bas de combat ». Pascal Praud a précisé aux auditeurs : « Alors là, je le dis aux auditeurs. On est dans un studio… Il faut traverser toute la rédaction. »

Malgré la précipitation, l’équipe a fini par rejoindre le nouveau plateau sans interruption majeure de la diffusion et avec une note détendue : la transition s’est effectuée sur le générique de Fort Boyard, et l’émission s’est poursuivie depuis le studio de repli.