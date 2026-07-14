Drame à Nikki: deux jeunes mortellement foudroyés à Daroukpara

Le village de Daroukpara, situé dans l’arrondissement de Suya au sein de la commune de Nikki, est en deuil. Un violent orage accompagné d’une forte pluie et de vents violents a coûté la vie à deux jeunes de la localité,

Deux jeunes du village de Daroukpara, situé dans l’arrondissement de Suya au sein de la commune de Nikki ont été foudroyés alors qu’ils tentaient de regagner leur domicile le dimanche 12 juillet 2026.

​Le drame s’est produit en fin de week-end alors qu’une forte tempête balayait la région. Selon les informations rapportées par la radio locale Su Tii Déra FM, les deux victimes se trouvaient sur le chemin du retour vers leur concession lorsque la foudre s’est abattue sur elles. Sous la violence de la décharge électrique, les deux jeunes hommes ont perdu la vie instantanément.

​Constats d’usage et recueillement des familles

​Avertis immédiatement par les autorités locales de l’arrondissement, des agents de santé ainsi qu’une équipe de la Police républicaine se sont rapidement rendus sur les lieux du drame pour procéder aux vérifications d’usage.

​Après la validation des constatations médicales et d’enquête, les corps des deux victimes ont été officiellement restitués à leurs familles respectives afin de procéder aux rituels funéraires et à leur inhumation.