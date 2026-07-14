Évelyne Dhéliat à 78 ans participe à une opération spectaculaire du RAID pour le 14 juillet

Évelyne Dhéliat, à 78 ans, a révélé une nouvelle facette inattendue lors des célébrations du 14 juillet en participant à une opération aérienne exceptionnelle avec le RAID. Cette initiative spectaculaire, soigneusement documentée par TF1, met en lumière l’engagement de la célèbre présentatrice météo dans une mission hors du commun, réalisée quelques années après son combat personnel contre un cancer du sein.

Le 14 juillet 2026, jour de la fête nationale française, Évelyne Dhéliat s’est envolée aux côtés des unités d’élite du RAID, dans une intervention hors norme orchestrée en collaboration avec les forces de l’ordre. Cette participation a surpris de nombreux observateurs, qui connaissaient jusqu’alors la journaliste surtout pour son rôle reconnu à la présentation météorologique sur la première chaîne. Son implication directe dans cette opération témoigne d’une volonté d’explorer des horizons différents tout en honorant la tradition républicaine.

Les coulisses de cette mission ont été dévoilées par TF1, qui a filmé les préparatifs et les diverses étapes de l’intervention, permettant au public d’entrer dans l’univers intense et rigoureux du RAID. Évelyne Dhéliat a ainsi pu partager une expérience unique, mêlant technicité et adrénaline, tout en conservant l’image de la figure médiatique respectée qu’elle incarne depuis plusieurs décennies.

Évelyne Dhéliat dans les airs avec l’équipe du RAID

Dans une vidéo diffusée par la chaîne, Évelyne Dhéliat apparaît vêtue d’un harnais, expliquant avec humour qu’elle ne s’essayait pas à une nouvelle tenue pour ses bulletins météo. Elle précise qu’elle sera présente aux côtés du RAID pour s’envoler à l’hélicoptère dans le cadre des festivités du 14 juillet et invite les téléspectateurs à suivre l’événement sur TF1 dès 6 heures du matin. Cette annonce a suscité une réaction enthousiaste et admirative de la part de nombreux internautes, dont Christophe Beaugrand, animateur et journaliste, qui a salué son exploit sur les réseaux sociaux. Il a souligné l’originalité du moment, évoquant cette hélitreuillée depuis le toit de la tour TF1 en direction des Champs-Élysées comme un moment « dément ».

Les images montrent l’animatrice suspendue à son filin, prise dans une opération nécessitant précision et courage, d’autant plus remarquable compte tenu de son âge. Cette participation symbolise l’alliance entre la tradition des célébrations nationales et l’audace de personnalités publiques hors du commun.

Le 14 juillet célébré à Paris

Le 14 juillet est traditionnellement marqué en France par de nombreuses manifestations en hommage à la République, avec des défilés militaires prestigieux organisés dans la plupart des grandes villes. À Paris, les célébrations débutent dès le matin avec le passage aérien des forces armées prévu à partir de 10h21. Ce spectacle aérien ouvre le défilé, suivi par le passage des troupes au sol puis des hélicoptères qui concluent la parade.

Cette année, la mobilisation est importante : près de 6 686 militaires seront déployés, accompagnés d’une flotte impressionnante comprenant 98 avions, 33 hélicoptères, 315 véhicules blindés et 193 chevaux. Ces chiffres, rapportés par Le Parisien, illustrent l’ampleur de l’organisation qui unit différents corps militaires et civils pour célébrer l’anniversaire de la prise de la Bastille.

Les Champs-Élysées deviennent ainsi, le temps d’une journée, le théâtre d’une démonstration de force et d’unité, où tradition, technologie et savoir-faire sont exposés au grand public. La participation d’Évelyne Dhéliat à cette opération spécifique avec le RAID ajoute une dimension humaine et médiatique à cet événement institutionnel, offrant une perspective nouvelle sur les acteurs de cette fête nationale.