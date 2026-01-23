Bénin

Parlement béninois: la représentation féminine poursuit sa progression

La présence des femmes à l’Assemblée nationale continue de s’affirmer. À l’issue des élections législatives de janvier 2026, 32 femmes feront leur entrée au Parlement, contre 28 lors de la 9ᵉ législature.

Assemblée nationale du Bénin
Siège de l4assemblée nationale
Cette évolution confirme une dynamique engagée depuis l’introduction de mesures favorisant une meilleure inclusion des femmes dans la vie politique nationale.

Bien que la parité ne soit pas encore atteinte, la tendance traduit un élargissement progressif de l’espace politique féminin au sein de l’institution parlementaire.

La 10ᵉ législature s’ouvrira ainsi avec une représentation féminine en hausse, dans un contexte où les questions de gouvernance inclusive et de participation des femmes demeurent au cœur du débat public.

