Bénin : plusieurs agréments au Code des investissements accordés lors du conseil des ministres

Le Conseil des ministres du Bénin s’est réuni mercredi 22 avril 2026, sous la présidence de Patrice Talon. Au centre des décisions figurent l’adoption d’un décret établissant les modalités financières de protection contre les catastrophes et les urgences sanitaires, le lancement d’une stratégie nationale d’adressage géolocalisé pour les communes, l’agrément de quatre projets au titre du Code des investissements, l’autorisation d’une cérémonie d’ouverture de la campagne agricole 2026-2027 et la nomination à la présidence de la Cour des comptes.

Le décret adopté vise à définir les mécanismes de financement et d’intervention pour répondre aux risques majeurs et aux crises sanitaires. Le gouvernement précise vouloir structurer des instruments financiers et opérationnels destinés à améliorer la réactivité face aux événements exceptionnels. Ce texte réglementaire intervient dans un contexte de besoin renforcé de préparation et de financement public pour la gestion des catastrophes et des urgences de santé publique.

Parmi les mesures de communication présentées au Conseil figure un projet de stratégie nationale de normalisation et d’encadrement de l’adressage des voies et des accès aux bâtiments. Le document souligne la nécessité d’appuyer les politiques d’urbanisme et de logement par des bases de données territoriales fiables, notamment dans les communes côtières en forte croissance. Une mission confiée à un cabinet spécialisé est autorisée pour piloter la phase pilote dans les villes du Grand-Nokoué (Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo, Sèmè-Podji) et à Parakou.

Décisions relatives aux investissements, à l’agriculture et aux nominations

Le Conseil a validé l’octroi des avantages du Code des investissements à quatre entreprises. EAU TECHNOLOGIE ENVIRONNEMENT SA a été admise au régime des investissements spécifiques pour une unité de production d’eau minérale dans la zone industrielle de Gakpé. La SOCIÉTÉ BÉNINO-TUNISIENNE DE COMMERCE SARL bénéficie du régime A pour l’implantation d’une unité de fabrication de peinture dans la zone industrielle de Sèmè-Podji. BNS AGRI INDUSTRIE SARL est agréée au régime B pour l’installation d’une unité de transformation de graines de soja en huile brute et en tourteau à Azonsa, commune d’Abomey-Calavi. LIBS BENIN SARL, également au régime B, est autorisée pour l’installation d’une brasserie de bière en cannette et d’une unité de production d’eau minérale dans la commune d’Allada.

Le Conseil a donné son accord pour l’organisation, le 23 avril 2026 à N’Dali (département du Borgou), de la cérémonie officielle de lancement de la campagne agricole 2026-2027.

Sur le plan des nominations individuelles, le Président de la République, après avis du Président de l’Assemblée nationale, a procédé à la reconduction de madame Ismath Bio Tchane épouse Mamadou au poste de présidente de la Cour des comptes pour un second mandat.