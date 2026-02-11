Paris FC – Real Madrid : chaîne et horaire en Ligue des Champions féminine

Ce mercredi soir, le Paris FC reçoit le Real Madrid au stade Charléty pour le match aller des barrages de la Ligue des champions féminine. Les Franciliennes jouent une rencontre décisive à domicile avant de se rendre en Espagne pour la manche retour.

Les deux équipes se sont déjà croisées cette saison : lors de la 3e journée en novembre, le duel disputé en terres madrilènes s’était soldé par un score de parité (1-1). En championnat, le club parisien a conclu la phase de groupes à la 10e place tandis que les Espagnoles ont terminé 7es, ce qui laisse présager un affrontement serré.

La confrontation retour est programmée le 18 février à 18h45 à l’Alfredo di Stéfano Stadium, où le Real tentera de renverser la vapeur après le déplacement à Charléty. Ce double affrontement déterminera qui accédera à la phase suivante de la compétition continentale.

Diffusion

Le coup d’envoi est prévu à 21h. Les téléspectateurs pourront suivre la rencontre en direct sur la chaîne L’Équipe ainsi que via la plateforme Disney+. Pour les supporters souhaitant suivre le déroulé du match en temps réel, les comptes officiels des deux clubs et des médias sportifs assureront également des mises à jour en live.