Paris FC en quarts de la Coupe de France féminine après victoire à Saint-Malo

Le Paris FC s’est imposé 1-0 à Saint-Malo (Seconde Ligue) ce dimanche au Stade Marville, et valide son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Dans une rencontre serrée des 8es de finale, une seule réalisation a suffi au club parisien pour rejoindre d’autres formations d’Arkema Première Ligue déjà qualifiées pour la suite.

La première période s’est déroulée sans ouverture du score, les deux équipes se neutralisant jusqu’à la pause. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir une décision: à la 75e minute, la capitaine et attaquante du Paris FC, Clara Mateo, a inscrit l’unique but de la rencontre, offrant l’avantage aux visiteuses.

Après l’ouverture du score, l’US Saint-Malo a tenté de revenir mais a buté sur des réactions défensives et sur la vigilance adverse. La gardienne malouine, la Franco‑Marocaine Ines Arouaissa, a réalisé un arrêt réflexe à la 82e minute qui a empêché le break parisien. Dans les toutes dernières minutes, une reprise acrobatique de Boisneau, consécutive à un corner, est passée au‑dessus de la cage du Paris FC (90e), et n’a pas permis aux locales d’égaliser.

Le Paris FC rejoint les quarts et conserve son statut en Arkema Première Ligue

Le succès 1-0 confirme la place du Paris FC parmi les formations de tête du championnat féminin, le club étant actuellement troisième d’Arkema Première Ligue, derrière le leader Lyon et le FC Nantes. Cette qualification pour les quarts de finale prolonge la course du PFC dans la compétition à élimination directe, alors que d’autres équipes de l’élite nationale se sont également hissées au tour suivant.

Pour l’US Saint-Malo, évoluant en Seconde Ligue, la défaite met fin au parcours dans cette édition; les Malouines n’ont toutefois pas cédé facilement face à une formation de rang supérieur. La performance d’Ines Arouaissa, mentionnée pour son intervention déterminante en seconde période, constitue l’un des faits marquants côté local.

Du côté du Paris FC, la réalisation de Clara Mateo, à la fois capitaine et buteuse, a scellé le sort de la rencontre. Ce but unique souligne l’efficacité de l’équipe parisienne dans un match fermé, où peu d’occasions franches ont été concrétisées.

La qualification permet au Paris FC de se projeter vers la phase suivante de la compétition, où il retrouvera la pression des matchs à élimination directe. Le club parisien rejoint ainsi les quarts de finale aux côtés d’autres clubs d’Arkema Première Ligue, confirmant la prédominance des formations de l’élite dans cette coupe.

La rencontre au Stade Marville restera marquée par un score serré et une intensité ponctuée d’interventions décisives, tant côté défensif que dans les efforts offensifs limités mais déterminants des deux équipes.