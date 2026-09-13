Maroc : Benkirane cible le bilan d’Akhannouch au lancement de la campagne du PJD

À onze jours des législatives du 23 septembre, Abdelilah Benkirane a lancé samedi à Rabat la campagne du PJD en attaquant le bilan de la coalition dirigée par Aziz Akhannouch et sa gestion des ressources publiques.

Abdelilah Benkirane, secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), a lancé samedi 12 septembre à Rabat la campagne nationale de sa formation pour les législatives du 23 septembre en concentrant ses critiques sur le bilan du gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch.

Devant les militants réunis au Théâtre Mohammed V, l’ancien chef du gouvernement a accusé la coalition sortante d’avoir laissé s’installer, selon lui, des pratiques de prédation autour des ressources publiques. Il a aussi mis en cause la manière dont certaines positions de pouvoir auraient été utilisées au bénéfice d’intérêts privés.

Benkirane a présenté le scrutin comme une occasion de relancer le PJD après sa lourde défaite de 2021, lorsque le parti n’avait obtenu que 13 sièges à la Chambre des représentants. Il a attribué le regain actuel de sa formation aux erreurs qu’il impute au gouvernement sortant.

Au même rassemblement, Idriss Azami, secrétaire général adjoint du PJD, a critiqué le bilan économique et social de l’exécutif. Les candidats du parti ont également signé une charte électorale qui lie l’exercice d’un mandat à des engagements d’intégrité, de transparence et de reddition des comptes.

Le PJD avait annoncé le 9 septembre que toutes ses listes locales et régionales avaient reçu leurs récépissés définitifs, affirmant ainsi couvrir l’ensemble des circonscriptions. Le parti avait alors confirmé que son rassemblement national de lancement serait présidé par Benkirane à Rabat.

Cette offensive intervient aussi alors que Aziz Akhannouch est lui-même engagé dans la campagne avec la majorité sortante. Les législatives marocaines sont prévues le 23 septembre 2026.