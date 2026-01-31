Pakistan : quatre policiers tués dans des attaques séparatistes au Baloutchistan

Quatre policiers ont été tués samedi 31 janvier dans une série d’attaques coordonnées au Baloutchistan, province du sud-ouest du Pakistan, où une rébellion séparatiste sévit depuis des années, ont indiqué des responsables pakistanais. Des incidents mêlant attentats-suicides et assauts armés ont visé plusieurs localités, dont Quetta, le chef-lieu provincial, selon un responsable sécuritaire local interrogé par l’AFP sous couvert d’anonymat.

Les autorités locales ont fait état d’une montée soudaine de la violence samedi, caractérisée par des attaques simultanées contre des positions policières et des points de contrôle. Les témoignages recueillis par des sources sécuritaires décrivent des scènes d’affrontements entre assaillants et forces de l’ordre, tandis que des services de secours ont été mobilisés sur les lieux pour prendre en charge les blessés et sécuriser les zones affectées.

Le Baloutchistan, vaste province riche en ressources et stratégique du fait de sa localisation frontalière, est le théâtre depuis plusieurs décennies d’un mouvement séparatiste qui revendique davantage d’autonomie et une répartition différente des revenus issus des ressources locales. Les attaques contre les forces de sécurité, souvent présentées par les autorités comme des opérations coordonnées impliquant des éléments suicidaires et des assaillants armés, sont un mode d’action récurrent dans la région.

Déroulement des incidents et riposte sécuritaire

Selon le responsable cité par l’AFP, les attaques de samedi ont été menées en différents points du Baloutchistan, y compris dans des quartiers sensibles de Quetta. Les assaillants auraient combiné des explosions dirigées et des tirs nourris, visant prioritairement des unités de police. Les opérations ont provoqué des perturbations du trafic et entraîné le déploiement de renforts militaires et policiers pour reprendre le contrôle des secteurs touchés.

Les services hospitaliers de Quetta ont reçu des blessés et des corps transportés depuis les scènes d’attaque, tandis que les forces de sécurité ont procédé à des fouilles et des opérations de sécurisation pour prévenir de nouvelles actions. Les autorités n’ont, dans l’immédiat, pas fourni de bilan au-delà des quatre policiers tués, et aucun groupe n’avait revendiqué officiellement l’ensemble des attaques au moment où ces éléments ont été communiqués à la presse.

Les violences dans la province touchent régulièrement les infrastructures civiles et les installations liées aux hydrocarbures et aux transports, compliquant les efforts de sécurité et le quotidien des populations locales. Les réactions officielles consistent généralement en des dispositifs de sécurité renforcés et en enquêtes lancées par les services compétents pour identifier les auteurs et leurs réseaux.

