Paix RDC-Rwanda: le Bénin salue un accord « historique » et appelle à la consolidation d’une paix durable

Dans un communiqué publié le 27 juin 2025, le gouvernement béninois, par le biais de son ministère des Affaires étrangères, a exprimé sa satisfaction suite à la signature de l’accord de paix entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, intervenu à Washington sous l’égide des États-Unis.

À l’instar de l’Union africaine, qui a salué « une étape importante », le Bénin qualifie cet accord d’« historique », y voyant une avancée majeure pour mettre fin à plusieurs décennies de conflit armé dans l’est de la RDC, une région marquée par d’innombrables pertes humaines, des déplacements de populations massifs et une instabilité régionale persistante.

Un engagement pour la paix régionale

Le gouvernement béninois félicite les autorités de la RDC et du Rwanda pour les efforts consentis en faveur de la paix et du dialogue. Il salue par ailleurs l’implication décisive de la diplomatie américaine, ainsi que la contribution d’acteurs régionaux et internationaux, notamment l’Union africaine, la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC).

Dans son message, Cotonou encourage les deux parties à œuvrer sans relâche à la consolidation d’une paix juste, durable et mutuellement bénéfique, dans le respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale.

Le Bénin en appelle également à « faire taire définitivement les armes », insistant sur l’urgence de privilégier les voies diplomatiques, la reconstruction et la réconciliation nationale. Le gouvernement béninois réaffirme son attachement aux principes de paix, de solidarité régionale et de coexistence pacifique, en conformité avec la Charte des Nations unies et les instruments de paix de l’Union africaine.

Par cette déclaration, le Bénin entend réaffirmer sa solidarité avec les peuples de la région des Grands Lacs, tout en renouvelant son engagement en faveur de la paix et de la stabilité sur le continent africain.

Le communiqué