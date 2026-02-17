Paga critique Maeva Ghennam et sa pratique de l’islam : « C’est un scandale »

Invité de l’émission Jet De Luxe animée par Jordan De Luxe, le candidat de télé-réalité Paga est revenu sur plusieurs épisodes marquants de sa carrière et de sa vie privée : son ancienne relation avec Adixia et une infidélité avouée en direct, son mal-être vécu lorsqu’il a habité en Belgique, et son opinion sur le récent bad buzz entourant Maeva Ghennam, impliquée dans une polémique au marché de Noël sur l’absence de produits halal. Paga, connu des Marseillais et actuellement au casting de l’émission C’est la famille disponible sur l’application M6+, a livré ces éléments au cours d’une interview tournée pour la chaîne.

Dans Jet De Luxe, une émission qui reçoit des personnalités pour évoquer leur actualité et leur vie privée, Jordan De Luxe a interrogé Paga sur plusieurs moments de sa vie médiatique. Le chroniqueur, également connu pour l’émission Tout beau, tout neuf, a enchaîné avec des questions qui ont conduit Paga à évoquer des confidences personnelles et des réactions à des polémiques touchant d’autres figures de la télé-réalité.

Sur ses relations, Paga est revenu notamment sur sa liaison avec Adixia, ainsi que sur une trahison rendue publique pendant le tournage des Marseillais : lorsqu’un passage où les candidats des Ch’tis leur rendaient visite avait lieu, Paga affirme avoir été en couple avec Charlotte et avoir « trompé en direct ». Il a déclaré : « Je l’ai trompé en direct, j’ai fait carnage », et a précisé au sujet d’Adixia : « C’était de l’amour avec Adixia. Je suis restée quatre ans avec elle. J’ai vraiment eu un coup de coeur. »

Burn-out, distance sociale et prise de distance avec Maeva Ghennam

Abordant la période passée en Belgique, Paga a expliqué qu’il ne s’était pas adapté à ce nouvel environnement, évoquant un isolement progressif : « Je ne voyais plus trop mes amis, je sortais plus et je me mettais enfermé dans le travail avec elle. Quand tu t’oublies et que tu commences à être malheureux, tu tombes en burn out et c’est ce que j’ai eu. Ça s’est déclenché en dépression et ça a été compliqué par la suite. » Il a ajouté une anecdote sur la fin de cette relation : « Elle m’a demandé de la débloquer et je l’ai laissé en vu. Le passé, c’est le passé. C’est impossible. »

Sur Maeva Ghennam, Paga a précisé que leur amitié s’était distendue avec le temps et la distance. Il a rappelé que Maeva a récemment fait l’objet de plusieurs polémiques, citant en exemple l’affaire liée au marché de Noël où la question des produits halal a été soulevée. Selon lui, cette affaire a pris une tournure politique : « Ça a été un scandale politiquement parlant ! Quand on est une personnalité publique… Chacun a sa religion et je pense qu’on doit respecter les religions de chacun et chacune. »

Décrivant la réaction du public face aux propos de Maeva, Paga a estimé que sa camarade avait mal jugé son geste ou son discours : « Je pense qu’elle a basculé d’un côté où elle n’aurait pas dû et ça a mis en opposition des religions. Ce n’était peut-être pas méchant, mais sa manière de le dire a été mal interprétée. Les gens se sont dits ‘est-ce qu’elle est raciste ? Est-ce qu’elle veut du mal ? Est-ce qu’elle veut diviser ?’ »

Sur la responsabilité médiatique des candidats, il a insisté : « Ce n’est pas pour défendre Maeva, parce que ce qu’elle a fait, ce n’est pas bien. Mais elle est tête en l’air et des fois, elle aime bien faire du buzz. Elle pensait peut-être faire un bon buzz, mais ça s’est terminé en bad buzz et il faut en tirer des leçons. Il faut toujours s’entraider et se donner la force peu importe les religions. Je fais beaucoup passer des messages de paix et d’amour dans mon album, par qu’on est que de passage et je pense qu’il faut beaucoup s’aider et s’entraider. »