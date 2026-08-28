Ligue 1 : le PSG revient de 0-2 à Lille et arrache le nul

Mené après les buts d’Hakon Haraldsson et de Dilane Bakwa, Paris a sauvé un point vendredi 28 août au Stade Pierre-Mauroy grâce à Vitinha puis Marquinhos dans le temps additionnel.

Mené 2-0 sur la pelouse de Lille vendredi 28 août lors de la 2e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a arraché le nul 2-2 au Stade Pierre-Mauroy grâce à des buts de Vitinha puis de Marquinhos dans le temps additionnel, évitant une deuxième sortie sans victoire en championnat.

Le LOSC avait pris l’ascendant avec Hakon Haraldsson, servi par Olivier Giroud en première période, avant que Dilane Bakwa ne double la mise en fin de match. Lille semblait alors tenir un succès de prestige face au champion de France.

Paris a pourtant relancé la rencontre dans les dernières minutes. Vitinha a d’abord réduit l’écart, puis Marquinhos a égalisé dans la foulée au terme d’une fin de match renversante qui a privé les Dogues des trois points.

Olivier Giroud a délivré les deux passes décisives lilloises dans une soirée qui a longtemps souri au LOSC. Benjamin André a finalement été expulsé dans la foulée de l’égalisation parisienne, dernier fait marquant d’un match basculé au bout du temps additionnel.