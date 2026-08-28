Sénégal : la date de la déclaration de politique générale du Premier ministre reste à fixer

Le Bureau de l’Assemblée nationale a indiqué le 28 août que la séance du 1er septembre ouvrira seulement la session extraordinaire. La déclaration de politique générale d’Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo devra être programmée lors d’une plénière distincte.

Le Bureau de l’Assemblée nationale du Sénégal a indiqué vendredi 28 août que la séance du lundi 1er septembre sera limitée à l’ouverture de la session extraordinaire, au constat du quorum puis à la levée de séance. La déclaration de politique générale du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo ne dispose donc pas encore d’une date de plénière arrêtée.

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Le chef du gouvernement avait fait connaître le 24 août sa disponibilité pour présenter ce discours le 1er septembre à 9 heures. Le décret présidentiel n° 2026-1530, transmis le 25 août, convoque toutefois l’Assemblée nationale en session extraordinaire à compter du 1er septembre à 10 heures avec cette déclaration comme ordre du jour unique, sans fixer la date de la séance plénière qui lui sera consacrée.

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Dans sa mise au point, le Bureau de l’Assemblée précise que la réunion du 1er septembre constitue une étape d’ouverture de session et non la séance appelée à entendre le programme du gouvernement. La tenue de cette plénière et les modalités des débats doivent encore être arrêtées séparément.

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Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo a été nommé Premier ministre le 25 mai 2026 par le président Bassirou Diomaye Faye. L’article 109 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, adopté par la loi organique n° 2025-11, prévoit que la déclaration de politique générale intervienne au plus tard trois mois après l’entrée en fonction du gouvernement et que les députés soient informés au moins huit jours avant la date retenue.

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La prochaine étape attendue est désormais la convocation de la Conférence des présidents, chargée de fixer la date de la séance plénière consacrée à la déclaration de politique générale et d’en arrêter l’organisation.