Crystal Palace-Manchester City : les chaînes annoncées au Bénin

Crystal Palace reçoit Manchester City vendredi 28 août à Selhurst Park pour la 2e journée de Premier League, avec un coup d’envoi fixé à 19h00 GMT. Au Royaume-Uni, la diffusion en direct est annoncée sur Sky Sports, tandis qu’au Bénin les canaux signalés passent par l’offre SuperSport et Canal+ Afrique.

Crystal Palace reçoit Manchester City vendredi 28 août à Selhurst Park pour la 2e journée de Premier League, dans une rencontre programmée à 19h00 GMT. Pour les téléspectateurs, les chaînes annoncées diffèrent selon le territoire.

Au Royaume-Uni, la Premier League et Manchester City annoncent une diffusion en direct sur Sky Sports. Cette indication concerne le marché britannique et ne vaut pas, à elle seule, pour tous les pays.

Pour le Bénin, Live Soccer TV recense SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 3 Afrique et SuperSport Premier League ROA parmi les diffuseurs du match. SuperSport inscrit aussi Crystal Palace-Manchester City à son programme du 28 août 2026.

Crystal Palace présente cette affiche comme son premier match à domicile de la saison sous Pierre Sage. Selhurst Park accueille ainsi la première réception des Eagles dans l’exercice 2026-2027 de Premier League.