L’attaquant espagnol de 33 ans revient dans son pays après l’annonce, vendredi 28 août, de son prêt d’une saison par Como 1907. Le club madrilène, pensionnaire de LALIGA HYPERMOTION, doit le présenter dans la soirée à Butarque.

Le CD Leganés a officialisé vendredi 28 août l’arrivée d’Álvaro Morata, prêté pour une saison par Como 1907 avec option d’achat, un renfort d’expérience pour le club madrilène engagé en LALIGA HYPERMOTION.

Como a confirmé séparément le départ de l’attaquant espagnol, ce qui acte son retour dans le football de son pays. Les deux clubs présentent la même formule, celle d’un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat.

À 33 ans, Morata offre à Leganés un profil déjà rompu au très haut niveau. Le club madrilène a rappelé, dans son annonce, que l’avant-centre avait porté le brassard de capitaine de l’Espagne lors de l’Euro 2024.

Leganés aborde la saison 2026-2027 en LALIGA HYPERMOTION avec une recrue de poids pour son secteur offensif. Cadena SER annonce une présentation du joueur vendredi à 21h00 au stade de Butarque.