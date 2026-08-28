Bundesliga : le Bayern Munich ouvre sa saison par un 5-1 contre Stuttgart

Le champion d'Allemagne a repris la main dès le retour des vestiaires, vendredi à l'Allianz Arena, avant d'alourdir le score grâce à l'entrée décisive d'Ismaël Saibari.

Le Bayern Munich a dominé le VfB Stuttgart 5-1, vendredi 28 août 2026 à l’Allianz Arena, lors du match d’ouverture de la Bundesliga 2026-2027, une entrée réussie pour le champion d’Allemagne en titre.

Dayot Upamecano a inscrit le premier but de la saison à la 21e minute sur un corner de Joshua Kimmich, concrétisant une première période largement maîtrisée par les Bavarois.

Stuttgart est revenu à 1-1 dès la 52e minute grâce à Josha Vagnoman, mais Michael Olise a redonné l’avantage au Bayern trois minutes plus tard avant qu’un but contre son camp du même Vagnoman ne porte rapidement le score à 3-1.

Le Bayern abordait cette ouverture comme champion sortant et après sa victoire en Franz Beckenbauer Supercup contre le Borussia Dortmund le week-end précédent. En face, Stuttgart restait sur une quatrième place en Bundesliga et une finale de Coupe d’Allemagne la saison passée.

Entré en jeu, Ismaël Saibari a ensuite servi Aleksandar Pavlovic sur le quatrième but puis Luis Diaz dans le temps additionnel pour sceller le 5-1.