Ouganda : le Général Muhoozi Kainerugaba évoque une possible action militaire contre l’Iran

Le chef des forces de défense ougandaises, le général Muhoozi Kainerugaba, a publié jeudi plusieurs messages sur X (anciennement Twitter) dans lesquels il affiche un soutien marqué à Israël, dans le cadre du conflit actuel au Moyen-Orient.

Bien que Kainerugaba présente ses interventions comme personnelles, elles sont fréquemment perçues comme proches de la ligne de l’État en raison de son rôle influent et de son statut de fils du président Yoweri Museveni.

Dans ses posts, il a affirmé que l’existence d’Israël devait être respectée et a demandé l’arrêt des attaques, appelant à un cessez-le-feu immédiat au motif qu’il est temps que la guerre prenne fin.

Menaces d’intervention et message supprimé

Le général a également prévenu que toute tentative de vaincre Israël pourrait entraîner l’engagement de l’Ouganda, exprimant son alignement en faveur d’Israël.

Selon le Jerusalem Post, un message ensuite supprimé suggérait que la Force de défense du peuple ougandais (UPDF) pourrait intervenir aux côtés d’Israël si le conflit se prolongeait.

Il a par ailleurs déclaré que les forces ougandaises auraient pu prendre Téhéran en 72 heures sans recourir à des bombardements, ajoutant une remarque sur le fait qu’on n’écoute pas les Noirs et se demandant pourquoi frapper ceux qui apportent leur soutien.

Les interventions de Kainerugaba surviennent alors que l’Ouganda renforce ses relations avec Israël.

Le mois précédent, il a annoncé son intention d’ériger une statue du lieutenant-colonel Yonatan « Yoni » Netanyahu, frère du Premier ministre Benjamin Netanyahu, à l’aéroport international d’Entebbe.

Yoni Netanyahu est mort lors de l’opération Thunderbolt en 1976, une opération de sauvetage à l’aéroport d’Entebbe au cours de laquelle 102 otages ont été libérés d’un avion d’Air France détourné.

Le général a présenté la statue comme un symbole du lien fort entre l’Ouganda et Israël.

Notons qu’aucune communication officielle du gouvernement n’a été publiée à propos de cette statue ; Kainerugaba a relié cet hommage au soutien qu’Israël aurait apporté à l’Ouganda dans les années qui ont suivi son indépendance.