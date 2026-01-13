Accueil En Brève Ouganda: Internet sera coupé avant la présidentielle de jeudi, annonce l’autorité de communication

Ouganda: Internet sera coupé avant la présidentielle de jeudi, annonce l’autorité de communication

Internet sera coupé en Ouganda le 13 janvier 2026 à partir de 15h TU pour une durée indéterminée, annonce la Commission des communications de l’Ouganda dans un courrier adressé aux fournisseurs d’accès à Internet et relayé par des médias locaux; cette interruption, programmée deux jours avant les élections présidentielle et législatives, vise, selon l’autorité, à « atténuer la propagation rapide de la désinformation en ligne, la fraude électorale et les risques connexes, ainsi qu’à empêcher l’incitation à la violence ».