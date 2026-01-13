Ouganda: Internet sera coupé avant la présidentielle de jeudi, annonce l’autorité de communication
Internet sera coupé en Ouganda le 13 janvier 2026 à partir de 15h TU pour une durée indéterminée, annonce la Commission des communications de l’Ouganda dans un courrier adressé aux fournisseurs d’accès à Internet et relayé par des médias locaux; cette interruption, programmée deux jours avant les élections présidentielle et législatives, vise, selon l’autorité, à « atténuer la propagation rapide de la désinformation en ligne, la fraude électorale et les risques connexes, ainsi qu’à empêcher l’incitation à la violence ».
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires