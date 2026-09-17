Ouganda : 1 840 tonnes d’acier livrées par rail au chantier Devki

Uganda Railways Corporation a acheminé 1 840 tonnes de plaques d’acier depuis Mombasa vers Tororo pour la construction de l’usine sidérurgique Devki. Le site de 500 millions de dollars vise une capacité annuelle d’un million de tonnes d’acier.

Uganda Railways Corporation a acheminé 1 840 tonnes de plaques d’acier depuis le port de Mombasa jusqu’au terminal intérieur de Tororo pour le chantier de l’usine Devki, dans l’est de l’Ouganda. Le transport, effectué en six jours, alimente la construction d’un complexe sidérurgique de 500 millions de dollars.

Le lot de structures lourdes est destiné au site de Kayoro, dans le district de Tororo. Après son arrivée au terminal, le matériel doit parcourir les 27 derniers kilomètres par route jusqu’au chantier.

Devki prévoit une capacité annuelle d’un million de tonnes d’acier. L’Uganda Investment Authority indique que l’usine doit atteindre sa pleine capacité d’ici la fin de 2027 et créer environ 15 000 emplois directs dans la chaîne de valeur, de l’extraction du minerai à la logistique.

Le projet doit utiliser notamment les ressources de minerai de fer disponibles en Ouganda. Le gouvernement présente l’investissement comme un moyen de développer la transformation locale et de réduire la dépendance aux importations de produits sidérurgiques.

Uganda Railways Corporation affirme que le rail peut coûter jusqu’à 50 % de moins que la route pour les cargaisons lourdes. Selon l’entreprise publique, l’acheminement de ce lot a évité le recours à environ 65 poids lourds sur le corridor reliant Mombasa à Tororo.

Le chantier avait été lancé le 23 novembre 2025 en présence des présidents Yoweri Museveni et William Ruto.