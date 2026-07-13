Charlotte Valandrey : la maison en Bretagne construite par son père à ses 7 ans qui l’a accompagnée toute sa vie

Charlotte Valandrey, actrice française reconnue et auteure, est décédée le 13 juillet 2022, à l’âge de 53 ans, quelques semaines après une seconde greffe du cœur qui n’a malheureusement pas porté ses fruits. Connue pour son rôle remarqué dans le film Rouge Baiser, elle a laissé derrière elle un parcours de vie marqué par de nombreuses épreuves personnelles et une profonde attache à ses origines familiales et bretonnes. Au cœur de cet héritage familial, une maison située à Pléneuf-Val-André, en Bretagne, occupait une place essentielle dans sa vie, offrant un refuge et un lien immuable avec son passé.

Cette maison, construite quand Charlotte avait seulement 7 ans, fut imaginée et réalisée par son père. Elle représente bien plus qu’une simple résidence secondaire : elle incarne un projet familial chargé d’histoire, un havre de paix dans lequel la comédienne trouvait réconfort et inspiration. C’est dans ce cadre singulier que Charlotte Valandrey a passé la majeure partie de ses étés, loin de l’effervescence parisienne, renouant chaque année avec un cadre paisible et familier.

Le lien entre la comédienne et cette maison n’était pas seulement émotionnel mais aussi physique, reflet tangible d’une mémoire familiale forte. La demeure était construite pierre par pierre à partir des matériaux récupérés d’une ancienne bâtisse en ruines, méticuleusement reconstruite à l’identique par son père sur un terrain acquis à Pléneuf-Val-André. Au fil des décennies, cette maison est devenue le théâtre des moments importants de son enfance, mais aussi un refuge dans les années plus difficiles, notamment lors de ses combats de santé.

Une maison née du rêve de son père

Dans un entretien accordé en 2017 à Côté Maison, Charlotte Valandrey parlait avec émotion de ce lieu qui avait été façonné par l’espoir et le travail de son père. Elle racontait comment il avait récupéré les pierres d’une ancienne bâtisse et entrepris sa reconstruction à l’identique, transformant ainsi ce site en une maison imprégnée d’histoire et d’affection familiale où elle a passé pratiquement tous ses étés depuis son enfance.

Située sur la célèbre Côte d’Émeraude, la station balnéaire de Pléneuf-Val-André était pour elle un contrepoint à la vie parisienne. Loin de la frénésie et du tumulte de la capitale, elle y retrouvait un rythme plus lent et un environnement propice au ressourcement, où chaque recoin évoquait souvenirs et racines profondes. Ce lieu a ainsi influencé son identité même, jusqu’à inspirer son nom de scène.

Cette maison l’a accompagnée à travers toutes les phases de son existence : de l’adolescence à la maternité, puis dans ses combats contre la maladie. Elle y a puisé calme et force, y écrivant notamment une large partie de son roman Bombay, mon amour, soulignant à quel point ce refuge nourrissait également sa créativité.

Une décoration fidèle à l’âme des lieux

Charlotte Valandrey avait à cœur de préserver l’authenticité de ce lieu chargé d’histoire. Elle avait ainsi conservé une grande part des meubles familiaux transmis par ses parents et grands-parents. Le mobilier, à l’image d’un vaisselier provenant de son appartement d’enfance ou de chaises aux assises brodées par sa grand-mère, participait à cette atmosphère chaleureuse et intime.

Le salon, dominé par une immense cheminée, était son espace préféré. Elle y aimait lire et se retrouver près du feu, à la lumière douce de l’hiver ou à la fraîcheur de l’été. Le mobilier mêlait le bois ancien, le velours des fauteuils et des touches colorées, comme un canapé vert d’eau ou un fauteuil bleu ciel, renforçant la sensation de confort et d’apaisement.

Des éléments plus personnels de sa vie parisienne venaient compléter cet ensemble, comme des canapés et des objets décoratifs choisis par elle, apportant une touche campagnarde et contemporaine sans dénaturer l’atmosphère d’ensemble. Cette harmonie entre le passé familial et la modernité lui permettait de maintenir cette maison dans son jus, comme un sanctuaire figé dans le temps.

Un refuge où elle retrouvait le calme après les épreuves

Au-delà de son aspect matériel et esthétique, cette maison était avant tout un refuge vital pour Charlotte Valandrey. Atteinte du VIH dès l’âge de 17 ans et confrontée à de graves complications cardiaques, elle a dû subir une première greffe du cœur en 2003, puis une seconde quelques semaines avant son décès. Cette demeure en Bretagne lui offrait une échappatoire aux pressions médiatiques, aux tournages et aux difficultés liées à sa santé.

Charlotte appréciait particulièrement la tranquillité qui y régnait : la télévision restait souvent éteinte, les journées étaient rythmées par la lecture, les échanges avec les amis et de longues promenades en bord de mer. Les murs blancs, le bois omniprésent, les tomettes anciennes et les touches de couleur diffusaient une atmosphère apaisante essentielle à son équilibre.

La chambre de la comédienne était aussi un reflet de ce mélange entre souvenirs ancestraux et éléments personnels. Un tableau de son grand-père côtoyait un portrait d’elle réalisé pour son rôle dans Taxi Boy, tandis qu’un lustre orné de plumes apportait une note de fantaisie. Ce lieu intime traduisait la volonté de Charlotte de garder un espace de sérénité et d’harmonie, qu’elle entretenait jusque dans les moindres détails.