Real Madrid: Benzema encense Vinicius Junior

Après le doublé de Vinícius face à l’Espanyol, Karim Benzema a affiché son soutien au Brésilien sur les réseaux sociaux. Un message fort qui ravive la concurrence avec Kylian Mbappé pour le leadership offensif madrilène.

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Figure emblématique du Real Madrid, Karim Benzema a adressé un message fort à l’issue de la victoire contre l’Espanyol (2-0). En mettant en avant Vinícius Júnior, auteur d’un doublé décisif au RCDE Stadium, l’ancien capitaine madrilène semble avoir désigné le Brésilien comme l’homme clé de l’effectif. Sur les réseaux sociaux, Vinícius a partagé des images de la rencontre, suscitant la réaction immédiate de Benzema. « N°1 », a commenté l’attaquant français, un message interprété comme un signe de reconnaissance appuyé envers son ancien coéquipier.

Une prise de position qui intervient dans un contexte particulier, marqué par la cohabitation entre Vinícius et Kylian Mbappé, arrivé en 2024 en provenance du Paris Saint-Germain. Si les deux stars partagent désormais l’affiche, une rivalité sportive, discrète mais réelle, semble s’être installée autour du leadership offensif. Sur le plan statistique, les dynamiques diffèrent. Vinícius, malgré son influence dans le jeu, affiche 15 buts en Liga et n’a signé que rarement des doublés cette saison. En comparaison, Mbappé domine les débats avec 24 réalisations en championnat, en dépit de plusieurs passages à l’infirmerie.

Reste que Benzema, qui a connu ses plus grands succès au côté de Vinícius — notamment lors du sacre en Ligue des champions de l’UEFA 2021-2022 — semble accorder une place particulière au Brésilien dans la hiérarchie offensive madrilène. Un soutien de poids dans un vestiaire où la concurrence atteint son paroxysme.



