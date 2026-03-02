Omar Sy entre au capital du Petit Béret à Puisserguier (Hérault), producteur de vin sans alcool

Omar Sy entre au capital du Petit Béret, une société viticole d’Occitanie qui produit du vin sans alcool selon une méthode sans fermentation alcoolique. Installée au château Milhau à Puisserguier, dans l’appellation Saint-Chinian (Hérault), l’entreprise attire l’attention pour son procédé élaboré en collaboration avec des laboratoires publics et pour l’engagement affiché de l’acteur en faveur d’un modèle entrepreneurial « responsable ».

Le Petit Béret, fondé il y a onze ans par Fathi Benni, est installé au cœur des vignes de la commune de Puisserguier, qui compte un peu plus de 3 000 habitants. L’entreprise se présente comme une alternative aux boissons alcoolisées classiques, revendiquant une approche technique qui permet d’obtenir des produits « qui n’ont jamais contenu d’alcool », selon les explications fournies par ses dirigeants.

Le rapprochement entre Omar Sy et le fondateur est né d’un contact personnel : « Omar avait entendu parler de nous et sa compagne m’a contacté », raconte Fathi Benni. « Il m’a reçu chez lui à Paris, j’ai été très touché de son geste parce qu’on ne se connaissait absolument pas ». À l’issue de cette première entrevue, l’acteur a rapidement exprimé son souhait de rejoindre l’aventure, un soutien que le dirigeant qualifie d’élan important pour la structure.

Une rencontre décisive et un engagement affiché

Selon le communiqué diffusé par le comédien, son investissement dépasse le seul cadre financier : « Cet engagement dépasse largement le cadre d’un investissement. Il s’inscrit dans une démarche de soutien entrepreneurial responsable : soutenir une entreprise française porteuse de sens, préserver des emplois, accompagner l’émergence de nouveaux modèles de consommation et contribuer à une filière plus responsable, inclusive et tournée vers l’avenir ». Le fondateur du Petit Béret souligne, de son côté, la fierté suscitée par cette adhésion et l’impact attendu sur la visibilité de la marque.

Le Petit Béret se distingue par sa méthode : contrairement aux vins désalcoolisés, où l’alcool est retiré après fermentation, l’entreprise travaille sur les moûts directement après pressurage et n’engage pas de fermentation alcoolique. Ce choix technique repose sur des procédés microbiologiques développés en collaboration avec des équipes de recherche, notamment de l’INRAE (site du Pech Rouge à Gruissan) et du CTCPA à Avignon.

Fathi Benni, ingénieur agronome de formation et ancien professionnel du secteur du chocolat pendant quinze ans, a orienté la société vers la création d’une boisson qui conserve des caractéristiques organoleptiques proches du vin tout en restant exempte d’alcool. Le travail sur moûts, selon les explications fournies, nécessite des équipements et des installations spécifiques, distincts de ceux d’une cave coopérative traditionnelle.

Le positionnement du Petit Béret combine des enjeux de filière, d’innovation microbiologique et de développement de nouvelles offres de consommation. L’entrée d’un investisseur médiatique comme Omar Sy au capital apporte une visibilité supplémentaire à cette trajectoire industrielle et entrepreneuriale.