Omar Marmoush : l’Europe se dispute l’attaquant égyptien

Omar Marmoush, ailier égyptien de Manchester City, attire désormais l’attention de plusieurs grands clubs européens, seulement un an après son arrivée à l’Etihad Stadium. En provenance de Francfort lors du mercato hivernal 2024, Marmoush voit son avenir remis en question après une période de réussite initiale suivie d’une baisse de régime qui a réduit son temps de jeu en Premier League.

Arrivé en provenance du Eintracht Francfort, l’ailier avait laissé entrevoir de belles promesses dès son intégration au groupe de Pep Guardiola. Ces débuts encourageants n’ont toutefois pas été suivis d’une constance suffisante pour conserver une place de titulaire. Depuis cette embellie initiale, Marmoush a connu une chute de forme qui a changé la dynamique de sa saison avec Manchester City.

Conséquence directe de cette baisse de performances : une perte de la place de titulaire et des rumeurs persistantes quant à une possible sortie du club mancunien. Selon les informations relayées, l’international égyptien serait prêt à quitter l’Etihad Stadium afin de retrouver davantage de temps de jeu et relancer sa carrière.

Plusieurs clubs européens à l’affût

Sur le marché, plusieurs formations européennes se seraient renseignées sur la situation de Omar Marmoush. Parmi elles figurent des clubs turcs de premier plan comme Fenerbahçe et Galatasaray, qui auraient manifesté un intérêt pour l’ailier. Outre ces prétendants, le dossier aurait également attiré l’attention de clubs allemands : le Borussia Dortmund est mentionné parmi les clubs potentiellement intéressés, et le Bayern Munich se serait également renseigné sur un possible transfert.

Ces sollicitations interviennent au moment où Marmoush affiche des statistiques modestes en championnat : il n’a inscrit qu’un seul but en onze apparitions en Premier League cette saison. Ce bilan chiffré explique en partie la prudence des dirigeants mancuniens et alimente les discussions autour d’un éventuel départ.

Le cas de l’ailier égyptien s’inscrit dans un contexte de remaniements possibles au sein de l’effectif de Manchester City, où la concurrence pour les postes offensifs reste élevée. Les clubs intéressés semblent voir dans Marmoush une option capable d’apporter des solutions sur les ailes, à condition qu’il retrouve la forme qui avait convaincu lors de ses premiers mois sous le maillot citizen.

Les démarches effectuées autour du joueur indiquent que des échanges ont eu lieu, au moins exploratoires, entre les écuries évoquées et l’entourage du joueur ou les responsables de Manchester City. Le futur de Marmoush dépendra des décisions sportives et des opportunités concrètes qui se présenteront avant la fermeture des périodes de transfert, alors que son temps de jeu actuel et ses performances seront des éléments déterminants pour définir la suite de sa carrière.