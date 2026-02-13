OM : Leonardo Balerdi forfait contre Strasbourg en Ligue 1 (J22)

Entraîneur par intérim du club phocéen depuis le départ de Roberto De Zerbi, Jacques Abardonado s’est présenté vendredi devant la presse au Centre RLD, à moins de 24 heures du match contre Strasbourg comptant pour la 22e journée de Ligue 1. Nommé pour assurer la transition après le départ survenu mercredi, l’ancien milieu olympien, qui a également été adjoint de De Zerbi, a répondu aux questions des journalistes au sujet de son groupe et de l’état de préparation de l’équipe.

Le technicien de 47 ans a confirmé l’absence d’un seul joueur pour la réception des Alsaciens : le capitaine Léonardo Balerdi. « Le seul absent sera Balerdi », a indiqué Abardonado, précisant que le défenseur argentin souffre d’une otite accompagnée de vertiges. Selon les informations relayées par La Provence, ce malaise s’était déjà manifesté lors du déplacement au Parc des Princes, lors de la défaite 5-0 face au PSG.

Interrogé sur la formation strasbourgeoise, l’intérim a tenu à souligner le danger qu’elle représente. Il a décrit une équipe jeune et très dynamique, qui multiplie les courses et aligne des éléments de qualité.

Analyse tactique et respect de l’adversaire

Abardonado a cité des joueurs comme Barco et Moreira pour illustrer le niveau technique et la dangerosité individuelle de Strasbourg, ajoutant que le club alsacien a toutefois perdu des éléments dans l’axe de sa défense. « Nous avons disséqué leurs forces et leurs faiblesses », a-t-il expliqué, ajoutant que la rencontre ne serait pas simple pour Marseille. Entre prudence et préparation, l’entraîneur par intérim a insisté sur la difficulté du rendez‑vous et sur la nécessité d’aborder ce match avec la plus grande vigilance.