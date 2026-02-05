NRJ Music Awards 2026 : Nikos Aliagas animera la cérémonie le 23 octobre

TF1 a annoncé, dans un communiqué diffusé le 5 février, la tenue de la 28e édition des NRJ Music Awards le vendredi 23 octobre 2026 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. La chaîne précise que les votes du public s’ouvriront à partir du 14 septembre, date à laquelle sera également dévoilée la liste des nommés.

La cérémonie, qui revient chaque automne sur la Croisette après le Festival de Cannes au printemps, repose sur un mode de désignation dominé par le public et non par les professionnels de l’industrie musicale. TF1 confirme ainsi le calendrier de la saison 2026 pour l’un des rendez‑vous télévisuels et musicaux les plus suivis en France.

Pour l’édition 2025, la soirée avait réuni en moyenne plus de 3 millions de téléspectateurs sur TF1 et avait été marquée par le succès d’anciens candidats de la « Star Academy » : Pierre Garnier a remporté le prix de l’ »Artiste masculin de l’année », Helena celui de l’ »Artiste féminine de l’année », et Marine ainsi que Julien Lieb ont respectivement obtenu les trophées de « Révélation féminine » et « Révélation masculine ».

Organisation, animateur et bilan historique des trophées

TF1 confirme que l’animateur de la soirée sera Nikos Aliagas, désormais habitué de l’événement : il présente les NRJ Music Awards depuis 2009, à l’exception de l’année 2022 où il avait dû être remplacé par Camille Combal après une lourde chute sur le plateau de la « Star Academy ». Le communiqué précise donc le retour de Nikos aux commandes pour l’édition 2026.

Le planning communiqué place l’ouverture des votes le 14 septembre, soit environ un mois avant la cérémonie. À cette date TF1 publiera la liste officielle des nommés ; le vote du public déterminera ensuite les lauréats dans les différentes catégories habituelles.

Sur le plan historique, les NRJ Music Awards récompensent des artistes nationaux et internationaux depuis la création du palmarès. Selon les chiffres rappelés dans le dossier, Matt Pokora figure en tête des artistes les plus primés avec seize récompenses depuis 2000, suivi par Ed Sheeran avec treize trophées, puis par le duo toulousain Bigflo & Oli avec onze distinctions.

Le choix de Cannes et du Palais des Festivals pour l’organisation reste constant pour la cérémonie, qui mêle remises de prix en direct et prestations sur scène, et dont les modalités de vote public et le calendrier sont désormais connus pour l’édition 2026.