PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Santé image/svg+xml Nouvelle épidémie d’Ebola en RDC : au moins 16 morts dans le Kasaï

Nouvelle épidémie d’Ebola en RDC : au moins 16 morts dans le Kasaï

Santé
Par Kevin Aka
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Un patient mort de l'Ebola @AFP
- Publicité-
. .

La République démocratique du Congo (RDC) fait face à une nouvelle épidémie d’Ebola dans la province du Kasaï, qui a déjà fait au moins 16 victimes depuis août, selon les autorités sanitaires. Parmi elles, figurent des agents de santé.

Des tests effectués mercredi ont confirmé la présence de la souche zaïre du virus, la plus dangereuse. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) met en garde contre une possible recrudescence des cas et appelle à une riposte immédiate.

Le pays dispose déjà d’un stock de traitements et 2 000 doses de vaccin seront acheminées dans la province touchée.

Il s’agit de la 16ᵉ épidémie d’Ebola recensée en RDC. La maladie, transmise par les fluides corporels, provoque fièvre, vomissements, diarrhées et saignements. Entre 2018 et 2020, Ebola avait fait plus de 2 000 morts dans le pays.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Nigeria

Nigeria : naufrage sur le fleuve Niger, 29 morts et 50 rescapés

Burkina Faso

Crise humanitaire à Koro : des milliers de réfugiés burkinabè arrivent au Mali

Ghana

Ghana : 21 nouveaux cas de variole simienne signalés

Bénin

Bénin: des agents de douane violentés par des contrebandiers à Ifangni

Bénin

Romuald Wadagni: « Je cherche celui-là qui peut venir et qui pourrait le battre », Louis Vlavonou

Bénin

« Il sera difficile à cette opposition de trouver un profil meilleur à celui de notre candidat », Wilfried Houngbedji

Bénin

Elections générales de 2026: les mesures de la DGI pour le quitus fiscal

Niger

Niger : un soldat tué et 04 blessés dans une attaque terroriste à Abalama

Bénin

SNAB 2025: Soutenus par Sightsavers, les artisans handicapés plaident pour la ratification de l’ADP

Bénin

Bénin: des dizaines de véhicules avec des chargements hors gabarit arrêtés dans plusieurs départements

VOIR TOUS LES FLASHS