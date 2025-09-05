Nouvelle épidémie d’Ebola en RDC : au moins 16 morts dans le Kasaï

La République démocratique du Congo (RDC) fait face à une nouvelle épidémie d’Ebola dans la province du Kasaï, qui a déjà fait au moins 16 victimes depuis août, selon les autorités sanitaires. Parmi elles, figurent des agents de santé.

Des tests effectués mercredi ont confirmé la présence de la souche zaïre du virus, la plus dangereuse. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) met en garde contre une possible recrudescence des cas et appelle à une riposte immédiate.

Le pays dispose déjà d’un stock de traitements et 2 000 doses de vaccin seront acheminées dans la province touchée.

Il s’agit de la 16ᵉ épidémie d’Ebola recensée en RDC. La maladie, transmise par les fluides corporels, provoque fièvre, vomissements, diarrhées et saignements. Entre 2018 et 2020, Ebola avait fait plus de 2 000 morts dans le pays.