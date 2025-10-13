« Nous sommes à une victoire d’un rêve historique», Gernot Rohr avant Nigeria – Bénin

À un peu plus de 24 heures du choc décisif face au Nigeria, le Bénin n’a jamais semblé aussi proche d’une première qualification pour la Coupe du monde. Entre confiance maîtrisée et humilité, le sélectionneur Gernot Rohr croit fermement à l’exploit.

Le compte à rebours est lancé. À un jour d’un match qui pourrait marquer un tournant majeur dans l’histoire du football béninois, Gernot Rohr affiche une sérénité remarquable. Installés à Uyo, les Guépards peaufinent leur préparation avant d’affronter le Nigeria, pour ce qui pourrait devenir le plus grand soir du football béninois.

« On est à un match, à une victoire de ce rêve. C’est réalisable », a affirmé le technicien franco-allemand dans un lpong entretien accordé à Goal, conscient de l’attente qui monte au pays. Depuis plus de deux ans, le Bénin évolue loin de ses bases, contraint de jouer tous ses matchs hors de son territoire. Un exil forcé qui a forgé un collectif uni, solidaire et déterminé.

Le Bénin aborde cette rencontre en tête du groupe C, devant des poids lourds comme le Nigeria, le Rwanda, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud. Pourtant, Rohr garde les pieds sur terre : « Nous restons humbles. On veut faire un bon résultat, mais nous jouons toujours pour gagner. » Face à un public nigérian bouillant, les Guépards miseront sur la rigueur défensive et la maîtrise du ballon. « Il faudra être sereins, solides, et profiter des contres », glisse le sélectionneur.

Ancien coach des Super Eagles, Gernot Rohr retrouvera ses anciens joueurs, sans esprit de revanche. « Ce match, c’est avant tout une page d’histoire à écrire », a-t-il conclu. Mardi, à Uyo, le Bénin jouera pour un rêve : la Coupe du monde 2026.