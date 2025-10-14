« Nous ne sommes pas là pour offrir des points gratuits », le Rwanda prévient l’Afrique du Sud

Déjà éliminé, le Rwanda compte bien jouer les trouble-fête face à l’Afrique du Sud, mardi, pour conclure les éliminatoires du Mondial 2026 sur une note positive.

Déjà éliminé de la course au Mondial 2026 avec 11 points en neuf journées, le Rwanda n’a pourtant pas l’intention de brader sa dernière rencontre. Le capitaine des Amavubi, Djihad Bizimana, a tenu à avertir l’Afrique du Sud avant le choc de mardi au stade Mbombela.

« Nous ne sommes pas là pour offrir des points gratuits. Nous représentons notre pays et voulons finir cette campagne sur une note positive », a déclaré le milieu de terrain en conférence de presse. Le Rwanda, seule équipe à avoir battu les Bafana Bafana dans ces éliminatoires (2-0 à Huye, grâce à Mugisha et Nshuti), espère rééditer l’exploit à l’extérieur.

Deuxièmes du groupe C avec 15 points, les Sud-Africains peuvent valider leur billet pour la Coupe du monde en cas de succès, à condition que le Bénin ne s’impose pas face au Nigeria. Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Afrique du Sud et le Rwanda sera donné mardi 14 octobre à 17h00 au stade Mbombela.