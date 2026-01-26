«Nous collaborons toujours» avec les armées des juntes au Burkina Faso, au Mali et au Niger, déclare un général américain

Les États-Unis continuent de coopérer avec les forces militaires dirigées par des juntes au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger, a déclaré un haut responsable du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom) lors d’une interview accordée à l’AFP.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Interrogé en marge de discussions sécuritaires entre les États-Unis et le Nigeria la semaine dernière, le général John Brennan, présenté comme un responsable d’Africom, a confirmé cette poursuite de la collaboration, tout en précisant que la nature de cette relation a évolué par rapport aux années précédentes.

«Nous collaborons toujours. Nous avons même partagé des informations avec certains d’entre eux pour frapper des cibles terroristes clés, mais la situation est très différente d’il y a deux ou trois ans», a déclaré le général Brennan, selon les propos rapportés par l’AFP.

Détails de la coopération et contexte sécuritaire

Le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom) est l’entité militaire américaine chargée de coordonner les opérations, la coopération et les partenariats sécuritaires sur le continent africain. Dans son intervention, le général Brennan a confirmé que, malgré des tensions et une distanciation observées entre certains acteurs locaux et plusieurs partenaires occidentaux en matière de sécurité, des canaux de coopération restent ouverts avec les armées des juntes au Sahel.

La coopération évoquée par le responsable américain porte principalement sur le partage de renseignements permettant d’identifier et de frapper des objectifs qualifiés de «terroristes clés». Le général Brennan a ainsi souligné que l’échange d’informations a permis des frappes ciblées, sans toutefois détailler l’ampleur ou la fréquence de ces actions.

La déclaration intervient dans un contexte de repositionnements diplomatiques et sécuritaires dans la région. Plusieurs pays occidentaux ont ajusté ou réduit certains types d’engagements avec des autorités militaires issues de coups d’État, entraînant des réorganisations des partenariats existants. Le discours d’Africom reflète une volonté de maintenir certains liens opérationnels, notamment pour la lutte contre les groupes armés et les réseaux terroristes actifs dans le Sahel.

Lors des échanges avec les autorités nigérianes, mentionnés par l’AFP, les discussions portaient sur des questions de sécurité régionale, sans que le général Brennan n’entre dans le détail des modalités précises de coopération bilatérale ou multilatérale. La confirmation de poursuite de contacts avec les forces des juntes au Burkina Faso, au Mali et au Niger montre toutefois que Washington conserve des canaux d’information et d’opération malgré des relations publiques plus distantes avec certains partenaires occidentaux.

Les propos du responsable d’Africom illustrent la complexité de l’engagement militaire et sécuritaire en Afrique, où des impératifs de lutte contre le terrorisme coexistent avec des contraintes politiques et diplomatiques changeantes.